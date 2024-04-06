'Загроза прориву': армія Росії почала нові штурми на Бахмутському напрямку

Командир батальйону ЗСУ, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська розпочали нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку.

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Біля Часового Яру жорстокі бої / колаж: Главред, фото: 31 окрема механызована бригада, скріншот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті повідомили, що російська окупаційна армія розпочала нову хвилю атак на Бахмутському напрямку. Наразі ворог зосереджує власні зусилля в районі Часового Яру.

У звіті ISW повідомили, що 5 квітня російські війська просунулися на північний схід від Бахмута, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

"Здається, російські війська активізували свої зусилля на захід від Бахмута, щоб захопити Часів Яр", - йдеться у повідомленні. відео дня

Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська розпочали нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку. За його словами, російські війська концентрують свої зусилля в районі Часового Яру та продовжують штурм Іванівського в рамках зусиль щодо обходу українських позицій з флангу у Часовому Яру.

5 квітня позиційні бої продовжувалися в інших місцях на Бахмутському напрямку. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Зеленопілля.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про складну ситуацію на фронті та загрозу захоплення Часового Яру. У Збройних силах України прокоментували ситуацію навколо боїв за місто Часів Яр Донецької області. Українські військові визнають, що ситуація в цьому районі "дуже складна".

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