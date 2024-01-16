'РФ готує десант для висадки в тилу ЗСУ': у РНБО спрогнозували сценарій

Навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО.

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У РНБО відреагували на наступ РФ / колаж: Главред, фото: ОПУ, Міноборони РФ

Центр протидії дезінформації при РНБО відреагував на інформацію американських аналітиків про те, що росіяни готують операції, схожі до висадки десанту в Гостомелі на початку широкомасштабного вторгнення.

Росія не має резервів для наступу на Харків, а "Гостомельський сценарій" також є малоймовірним, каже лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко.

"ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки. Наприклад, операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем є яскравим підтвердженням. До цього були й інші збиття російських літаків і гвинтокрилів", - кажуть у ЦПД. відео дня

У Центрі наголошують, що навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО.

"Найімовірніше, російська ІПсО на цю тему буде посилюватися. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - закликають у ЦПД.

Нагадаємо, що аналітики Інституту дослідження війни повідомляють, що росіяни готуються висадити десантні бригади в українському тилу. ISW раніше спостерігав за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань.

Військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив загрозу для Києва висадки російського десанту в тилу ЗСУ. В разі висадки десанту в тилу Сил оборони України на будь-якому із напрямків, будуть знищені і гелікоптери і особовий склад десанту.

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