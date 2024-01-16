'РФ готує десант для висадки в тилу ЗСУ': у РНБО спрогнозували сценарій

Центр протидії дезінформації при РНБО відреагував на інформацію американських аналітиків про те, що росіяни готують операції, схожі до висадки десанту в Гостомелі на початку широкомасштабного вторгнення.
Росія не має резервів для наступу на Харків, а "Гостомельський сценарій" також є малоймовірним, каже лейтенант Сил оборони, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко.
"ЗСУ мають озброєння, які здатні оперативно знищувати будь-які гвинтокрили й літаки. Наприклад, операція зі знищення літака А-50 над Азовським морем є яскравим підтвердженням. До цього були й інші збиття російських літаків і гвинтокрилів", - кажуть у ЦПД.відео дня
У Центрі наголошують, що навіть висадка десанту в Гостомелі у лютому 2022-го провалилася, а сьогодні Україна значно посилила ППО.
"Найімовірніше, російська ІПсО на цю тему буде посилюватися. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - закликають у ЦПД.
Нагадаємо, що аналітики Інституту дослідження війни повідомляють, що росіяни готуються висадити десантні бригади в українському тилу. ISW раніше спостерігав за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань.
Військовий експерт Олександр Мусієнко оцінив загрозу для Києва висадки російського десанту в тилу ЗСУ. В разі висадки десанту в тилу Сил оборони України на будь-якому із напрямків, будуть знищені і гелікоптери і особовий склад десанту.
Більше військових новин:
- 100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп
- Росія стягує війська та техніку під Бахмут: майор розповів про ситуацію на лінії фронту
- Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії України: що зміниться