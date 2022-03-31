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У МЗС відреагували на призов та мобілізацію українців в армію РФ

31 березня 2022, 22:10

Починаючи з 1 квітня по 15 Липня Російська Федерація почне весняну призовну компанію.

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Україна засудила призов і мобілізацію українців з окупованих територій в армію РФ

Україна засудила заклик і мобілізацію громадян нашої країни Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією пресслужби Міністерства закордонних справ, наша країна закликала міжнародну спільноту відреагувати на це.

Починаючи з 1 квітня по 15 липня Російська Федерація розпочне весняну призовну компанію, яку планує провести і на тимчасово окупованих територіях України.

"З 2014 року російська окупаційна адміністрація вже закликала на службу в Збройні Сили РФ близько 34 тисяч жителів Криму, частина з яких була примусово залучена у військові дії проти України", - пише прес-служба.

У той же час на тлі війни на території нашої країни, окупант вирішив збільшити кількість осіб, які будуть покликані в рамках кампанії.

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Також військовим злочином Росії є і насильницька мобілізація людей на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Окупант розпочав "загальну мобілізацію" ще 19 лютого і згодом збільшив вік призову від 18 до 65 років. Росія відправляє призовників воювати в зону бойових дій без зв'язку з рідними.

"Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію Росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій. Цілком очевидно, що цими незаконними діями кремлівський режим намагається компенсувати безпрецедентні втрати, які зазнали російські загарбники в ході збройного вторгнення в Україну. Російська влада відчуває гостру потребу поповнити лави призовників і мобілізованих для ведення бойових дій на території нашої держави", - додає пресслужба.

Попри оприлюднені факти про полонених і загиблих громадян України з території тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей, Росія продовжує старанно це заперечувати.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці дії Росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів з території України і демонструвати конструктивну позицію на переговорах з метою якнайшвидшого відновлення миру", - пише прес-служба.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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