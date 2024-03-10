Зачистка на півдні: Сили оборони України розширюють плацдарм на Лівобережжі

Українські захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації окупантів на Лівобережжі.

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Наталія Гуменюк розповіла про бої на Лівобережжі / 28 ОМБР імені Лицарів Зимового Походу, скрін

В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба, що залишається основним видом ведення бойових дій.

При цьому вже другу добу ворог не вдається до штурмових дій, концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, артилерійських обстрілах, застосуванні великої кількості ударних дронів різних типів, повідомляють Сили оборони півдня.

"Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з їхнього укріплення та працюють над розширенням плацдарму на лівобережжі Дніпра", - наголошується в повідомленні.

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При цьому українські захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах РФ.

Протягом доби отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на:

51 окупанта;

1 реактивну систему залпового вогню "Град";

1 танк;

1 самохідну артилерійську установку;

9 гармат;

2 міномети;

19 одиниць автобронетехніки;

1 човен;

1 комплект спостережного обладнання.

Українські військові також підтвердили знищення складу противника.

Подробиці боїв на Лівобережжі

Як уточнила прес-секретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, протягом двох діб спостерігається відсутність штурмових дій з боку РФ на Лівобережжі.

"Ворог навіть у своїх пабліках визнає, що фортифікаційні споруди Правого берега потужні, укріпленість висока і просунутися туди вони шансів не мають", - розповіла вона.

За словами речниці Сил оборони Півдня, логістика ворога ускладнена, оскільки військові продовжують розширювати сектор свого впливу.

"Ми говорили про необхідність зачистки смуги в 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб туди не могла досягати артилерія ворожа. За минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога, ми продовжуємо їх відкидати. Але треба визнати - вони мають потужний ресурс для поновлення на цих позиціях, тому в нас ще багато роботи", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Бої за плацдарм на Лівобережжі

Раніше повідомлялося, що ЗСУ не можуть перекинути броньовану техніку на лівий берег Дніпра Херсонської області, говорили в ОВА Херсонщини. Ситуація важка, проте українські воїни продовжують утримувати плацдарм.

Нагадаємо, у ЗСУ розкрили плани щодо лівобережжя Херсонської області - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що війська розширюватимуть плацдарм. Окупанти вже стикаються з проблемами.

У небі над Херсонщиною після пуску ракети по Україні зник Су-34 російських окупантів. Інцидент стався 23 лютого. Повідомлялося, що ворожий військовий літак міг впасти.

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