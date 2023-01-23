Зачистили місцевість і закріпилися: українські захисники захопили позиції РФ під Бахмутом

Під впливом щільного вогню українських військових окупанти кинули свої позиції, розповіли в ДПСУ.

Українські захисники вибили окупантів з позицій під Бахмутом / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

В районі Бахмута Донецької області українські бійці захопили одну з ворожих позицій.

Про успішні дії прикордонників йдеться в повідомленні ДПСУ в Faceboook.

При цьому наголошується, що під впливом щільного вогню окупанти РФ кинули свої позиції.

"Вчора один з прикордонних підрозділів просунувся вперед і зайняв ворожу позицію. Вогневу підтримку забезпечили прикордонники-мінометники. Під впливом щільного вогню окупанти свій рубіж покинули, після чого бійці ДПСУ зачистили місцевість і закріпилися. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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