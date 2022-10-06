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Військовий експерт пояснив, чому ядерний шантаж України Путіним - блеф

6 жовтня 2022, 03:40

Військовий експерт Сергій Грабський впевнений, що погрози диктатора Володимира Путіна використовувати ядерну зброю – не більше ніж блеф.

Володимир Путін, ядерна зброя, ядерний удар
Військовий експерт пояснив, чому ядерний шантаж України Путіним - блеф / УНІАН, https://ua.depositphotos.com/

Погрози російського диктатора Володимира Путіна використовувати ядерну зброю у війні проти України - не більше ніж блеф. Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі єдиного телемарафону.

"Це виключно політична гра. Найпростіший приклад, щоб зупинити ці розмови-Росія за всю історію свого існування як РФ жодного разу не проводила випробування ядерної зброї. Взагалі ніколи. Всі ці розмови про переміщення ядерних об'єктів звучать як ядерний блеф", – стверджує Грабський.

Фахівець також підкреслює, що на даний момент залишається під великим питанням з приводу того, що має противник і як це може бути використано.

"Ядерний ешелон - казка якась. Я ще лейтенантом займався цими питаннями. Ми припинили дії з такими іграшками ще в 1989 році. З тих пір ніхто ніколи цим не займався", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

Інші новини:

Володимир Путін війна Росії та України Сергій Грабський
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