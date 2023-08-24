Найбільший табір ПВК 'Вагнер' у Білорусі демонтують - ЗМІ

Розбір наметів почався ще 25 липня, а на початку серпня OSINT-дослідники помітили збільшення кількості будтехніки.

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"Вагнер" повертається в Росію / Колаж: Радіо Свобода, скріншот відео

Польовий табір ПВК "Вагнер" під Осиповичами в Білорусі демонтують.

Згідно із супутниковими знімками Planet Labs від 23 серпня, опублікованими білоруською службою "Радіо Свобода", наметів в таборі стало набагато менше: якщо на 15 серпня було демонтовано тільки 1/10 частину, то на 23 серпня ситуація зовсім інша.

На 23 серпня з 273 наметів було розібрано вже 101, або ⅓ частини польового табору. Це означає, повідомляє "Беларускі Гаюн", що табір міг зменшитися на майже 2 тисячі осіб (по 20 осіб на намет, але частина була для господарських потреб).

відео дня

Розбір наметів, за спостереженням журналістів, почався імовірно 1 серпня, але за даними "Беларускі Гаюн" демонтувати намети почали ще до 28 липня.

Розбір наметів почався в період з 25 по 27 липня. На початку серпня на території табору помітили збільшення кількості будівельної техніки.

ЗМІ припускають, що дані супутникові знімки можуть бути першим підтвердженням, що частина "вагнерівців" справді могла покинути Білорусь у першій половині серпня.

Пригожин загинув - головне

Увечері 23 серпня в Тверській області впав бізнес-джет ПВК "Вагнер", в якому, за повідомленням росЗМІ, перебував ватажок найманців Євген Пригожин зі своєю свитою.

Повідомлялося, що літак було підбито двома ракетами ППО. В результаті події загинув весь екіпаж разом з Пригожиним.

Того ж вечора моніторингові канали зафіксували приліт до Білорусі великого військово-транспортного літака РФ, за допомогою якого зазвичай перекидали особовий склад "Вагнера".

На тлі погроз обурених представників ПВК на адресу Кремля, який ті звинувачували у вбивстві їхнього "лідера", український Центр нацспротиву зробив заяву, що найманці після наради вирішили повернутися до Росії.

Оскільки у "вагнерівців" ще до виїзду в Білорусь відібрали все важке озброєння, їхні наміри нібито провести черговий збройний заколот у Росії не є здійсненними.

Пригожин впав у немилість Путіна після того, як з 23 на 24 липня очолив повстання проти військової верхівки РФ Сергія Шойгу і Валерія Герасимова і анонсував похід на Москву. Тоді в ході бойових зіткнень у Воронезькій і Ростовській областях ПВК "Вагнер" підбила кілька літаків ВКС РФ.

Останній раз ватажок "вагнерівців" з'являвся на публіці всього кілька днів тому - записав відео з Африки, закликаючи до лав ПВК нове "м'ясо".

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