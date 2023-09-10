У більшості областей литимуть дощі, температура впаде: погода в Україні на тиждень

Найтепліше у найближчі дні буде на заході нашої держави. На початку тижня буде суха погода, але вже через кілька днів будуть лити дощі.

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Погода в Україні – у більшості областей литимуть дощі/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень з 11 до 15 вересня буде відносно теплою, але нічні температури опускатимуться все нижче. Упродовж тижня найтепліше буде на заході та півдні.

У понеділок опадів по всій території держави не очікується. Але вже з вівторка, 12 вересня, дощі накриють дві області на заході, а потім поступово до кінця тижня поширюватимуться на інші регіони. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 11 вересня

Згідно з даними Укргідрометцентру, у понеділок, 11 вересня, по всій території України буде помірна хмарність. Але небо не затягуватиме хмарами повністю – час від часу визиратиме сонце. Опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від +19 до +28 градусів вдень, від +6 до +12 градусів вночі. Найтепліші денні температури будуть на заході нашої держави. Вночі всюди уже суттєво похолодає.

Погода в Україні 11 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 вересня

У вівторок, 12 вересня, також по всіх областях спостерігатиметься хмарність. Синоптики прогнозують дощ лише у двох областях – Івано-Франківській та Чернівецькій.

Стовпчики термометрів коливатимуться від +19 до +29 градусів вдень, від +10 до +16 градусів вночі. Вночі температура повітря у всіх регіонах буде трохи вищою, ніж у попередній день, але залишатиметься досить прохолодною. Найтепліше і вдень, і вночі буде у західних областях, найхолодніше – на сході держави.

Погода в Україні 12 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 вересня

У середу, 13 вересня, дощі накриють уже більшу частину областей, ніж у попередній день. Опадів варто очікувати у південних та подекуди центральних областях – Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Запорізькій. У всіх інших областях буде хмарно, але без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +19 до +29 градусів вдень, від +10 до +17 градусів вночі. При цьому найвища нічна температура буде в Одеській області – від +15 до +17 градусів. У всіх інших областях вона вночі не перевищуватиме +14 градусів.

Погода в Україні 13 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 вересня

У четвер, 14 вересня, у більшій частині областей очікуються дощі. При цьому дощу не буде лише на сході та у деяких північних і південних областях, а в усіх інших регіонах не обійдеться без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +20 до +28 градусів вдень, від +10 до +17 градусів вночі. Найтепліше буде у південних, центральних та північних областях.

Погода в Україні 14 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 вересня

У п’ятницю, 15 вересня, дощі почнуть рухатися у сторону сходу. Опади випадатимуть на більшій частині держави, їх не буде лише у західних областях.

Температура повітря коливатиметься від +19 до +27 градусів вдень, від +10 до +19 градусів вночі.

Погода в Україні 15 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні восени 2023

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні на тиждень. Погодні умови у нашій державі поступово ставатимуть все більш осінніми. Вдень ще триматиметься тепла й подекуди спекотна температура, а от вночі холоднішатиме.

Також раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.

У той же час заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала, коли в Україні почнеться осіння погода. У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.

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