УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

У більшості областей литимуть дощі, температура впаде: погода в Україні на тиждень

Альона Вороніна
10 вересня 2023, 15:47 оновлено 10 вересня, 15:53
1647
Найтепліше у найближчі дні буде на заході нашої держави. На початку тижня буде суха погода, але вже через кілька днів будуть лити дощі.

Погода, осень, природа, дождь
Погода в Україні – у більшості областей литимуть дощі/ unsplash.com

Погода в Україні на тиждень з 11 до 15 вересня буде відносно теплою, але нічні температури опускатимуться все нижче. Упродовж тижня найтепліше буде на заході та півдні.

У понеділок опадів по всій території держави не очікується. Але вже з вівторка, 12 вересня, дощі накриють дві області на заході, а потім поступово до кінця тижня поширюватимуться на інші регіони. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

відео дня

Погода в Україні 11 вересня

Згідно з даними Укргідрометцентру, у понеділок, 11 вересня, по всій території України буде помірна хмарність. Але небо не затягуватиме хмарами повністю – час від часу визиратиме сонце. Опадів не передбачається.

Температура повітря коливатиметься від +19 до +28 градусів вдень, від +6 до +12 градусів вночі. Найтепліші денні температури будуть на заході нашої держави. Вночі всюди уже суттєво похолодає.

Погода в Украине 11 сентября
Погода в Україні 11 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 вересня

У вівторок, 12 вересня, також по всіх областях спостерігатиметься хмарність. Синоптики прогнозують дощ лише у двох областях – Івано-Франківській та Чернівецькій.

Стовпчики термометрів коливатимуться від +19 до +29 градусів вдень, від +10 до +16 градусів вночі. Вночі температура повітря у всіх регіонах буде трохи вищою, ніж у попередній день, але залишатиметься досить прохолодною. Найтепліше і вдень, і вночі буде у західних областях, найхолодніше – на сході держави.

Погода в Украине 12 сентября
Погода в Україні 12 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 вересня

У середу, 13 вересня, дощі накриють уже більшу частину областей, ніж у попередній день. Опадів варто очікувати у південних та подекуди центральних областях – Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Запорізькій. У всіх інших областях буде хмарно, але без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +19 до +29 градусів вдень, від +10 до +17 градусів вночі. При цьому найвища нічна температура буде в Одеській області – від +15 до +17 градусів. У всіх інших областях вона вночі не перевищуватиме +14 градусів.

Погода в Украине 13 сентября
Погода в Україні 13 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 14 вересня

У четвер, 14 вересня, у більшій частині областей очікуються дощі. При цьому дощу не буде лише на сході та у деяких північних і південних областях, а в усіх інших регіонах не обійдеться без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +20 до +28 градусів вдень, від +10 до +17 градусів вночі. Найтепліше буде у південних, центральних та північних областях.

Погода в Украине 14 сентября
Погода в Україні 14 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 вересня

У п’ятницю, 15 вересня, дощі почнуть рухатися у сторону сходу. Опади випадатимуть на більшій частині держави, їх не буде лише у західних областях.

Температура повітря коливатиметься від +19 до +27 градусів вдень, від +10 до +19 градусів вночі.

Погода в Украине 15 сентября
Погода в Україні 15 вересня/ Укргідрометцентр

Погода в Україні восени 2023

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні на тиждень. Погодні умови у нашій державі поступово ставатимуть все більш осінніми. Вдень ще триматиметься тепла й подекуди спекотна температура, а от вночі холоднішатиме.

Також раніше заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, якою буде погода в Україні у вересні 2023. Він зазначив, що літо затримається ще на 2-3 тижні. Якщо до нас прийдуть циклони, погода в Україні швидко, хоча і ненадовго, перетвориться з літньої на осінню, з дощами і прохолодою.

У той же час заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня сказала, коли в Україні почнеться осіння погода. У перші дні вересня 2023 не варто чекати прохолоди, адже спека не сходитиме з дистанції. Погода в Україні у вересні влаштує українцям "хвилі" температур.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на тиждень
Реклама

Головне за день

У більшості областей литимуть дощі, температура впаде: погода в Україні на тиждень

У більшості областей литимуть дощі, температура впаде: погода в Україні на тиждень

15:47 Синоптик
Контратака під ДАПом: ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному

Контратака під ДАПом: ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному

15:31 Україна
Лавров підтвердив "натяком" таємні переговори щодо скасування частини санкцій

Лавров підтвердив "натяком" таємні переговори щодо скасування частини санкцій

15:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:32

Росія відновить удари по українській енергетиці: коли чекати атак

17:13

Британський полковник жорстко розкритикував Байдена: у чому причина

17:10

До чого сниться ведмідь: сон обіцяє шлюб або помсту

16:46

Лише генії впораються із загадкою: потрібно знайти 5-ту людину за 15 секунд

16:39

"Неповторно": путініст Дюжев в неадекваті з перекошеним обличчям на Донбасі видав пропаганду

Захід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій БогдановЗахід рятуватиме Росію, бо боїться наслідків її розвалу - Юрій Богданов
16:36

Як дізнатися, який у тебе запах тіла: найпростіший варіант

16:33

РФ стягнула кращі резерви та націлилася на велике місто України — Маломуж

16:31

Що покласти в мишоловку: від цих трьох продуктів вони шаленіють

16:26

Не пропустіть цей знак згори: які сни віщують швидке заміжжя

Реклама
16:13

Навіщо Росія перекидає ТРК "Точка-У" в Білорусь: експерт розкрив загрозу

16:06

Костянтин Меладзе записав пісню з ексВіаГрою - Віра Брежнєва відреагувала

16:03

Що потрібно зробити після укусу шершня: найпростіші копійчані засоби творять чудеса

15:47

У більшості областей литимуть дощі, температура впаде: погода в Україні на тиждень

15:31

Контратака під ДАПом: ЗСУ прорвали оборону окупантів і закріпилися в Опитному

15:19

Потрібно лише два інгредієнти: як очистити склокерамічну плиту від старих плям

15:15

Лавров підтвердив "натяком" таємні переговори щодо скасування частини санкцій

14:40

Як прибрати засмальцьовані плями на кишенях, комірі і навіть рукавах

14:32

Загроза нових ударів: РФ стягнула десятки Іскандерів до кордонів України – ГУР

14:20

"І тоді все. Хана": божевільний Медведєв пригрозив США повторенням 11 вересня

14:15

Себчик чи самчик: Авраменко розповів, чим можна замінити слово "селфі"

Реклама
14:00

"Хіба я слухала маму?": Ольга Сумська висловилася про ловеласа-Паперного

13:49

Молода мама вибрала ім'я для свого сина і розлютила мережу: чому

13:36

Удари дронів по російських об'єктах завдаються з території РФ - британська розвідка

13:10

До грошей, любові або бійки: до чого сверблять ліва або права долоні

12:49

Вживайте відповідально: розкрито найкорисніший вид сала

12:46

Вже готові графіки відключень світла: чи довго триватимуть блекаути восени

12:44

Застали зненацька: як виглядає 68-річна Доліна без макіяжу

12:41

Майже футбольна команда: Ілон Маск вдесяте став батьком

12:34

Просунулися ще на 1,5 км: у ЗСУ розповіли про успіхи на Запоріжжі

12:06

Жовте стане білим: експерт розповів, як легко відбілити простирадла

11:51

Американський генерал назвав терміни завершення "гарячої" фази наступу ЗСУ

11:46

Ексведучий "Розсміши коміка" влаштував у Маріуполі пропагандистську витівку

11:45

Удар дронів по Київщині: уламками "посікло" будинки, пошкоджені школа і дитсадокФото

11:29

Випробування для очі на час: знайдіть число 5878 за 15 секунд

11:13

7 вправ для схуднення, якщо вага 80 кг+: фітнестренерка порадила, як швидко спалити жирВідео

11:02

Як відбілити ущільнювач холодильника: 3 способи прибрати неприємну жовтизну

10:50

Понад 420 тисяч: у ГУР розповіли, скільки окупантів зараз перебувають в Україні

10:22

Як спілкуватися з невісткою, навіть якщо стосунки давно зруйновані: дієві поради

10:07

Хіти Кароль "Вище хмар" і "Ноченька" переклали українською мовою: як вони тепер звучать

09:47

Гроші потечуть рікою: фінансовий гороскоп на тиждень з 11 по 17 вересня

Реклама
09:34

Окупанти "говорять серцем": ексзірки" КВН " приїхали на Донеччини і видали пропаганду про окупантів

09:25

Відмовився арештувати Путіна: президент Бразилії зробив скандальну заяву

09:05

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 вересня: Близнюкам - зміни, Ракам - шанс

09:00

Не дуже велика шістка: чому Росія в ОДКБ ризикує повністю втратити свій впливПогляд

08:48

Скасувати статус "обмежено придатних": омбудсмен Лубинець зробив резонансну заяву

08:38

Гороскоп на завтра 11 вересня 2023: Тельцям - борги, Левам - ніякого алкоголю

08:25

"Боротися буде складніше": Буданов сказав, що буде з контрнаступом взимку

08:19

Помер легендарний британський актор

07:59

Розповідатиме про дрібну російську душонку: Тодоренко розхвалює РФ у новому шоуВідео

07:39

Окупанти вночі атакували Київ дронами: уламки влучили в квартиру, виникли пожежіФото

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти