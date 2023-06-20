'Навіщо нам НАТО?': Україна може створити свій оборонний союз - Кочетков

Політичний аналітик підкреслив, що є безліч варіантів, окрім членства в НАТО або отримання безпекових гарантій.

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Кочетков вважає, що Україна може створити свій оборонний союз / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Вступ України до НАТО – це лише один із багатьох можливих шляхів. Варто розглянути безліч альтернативних перспектив, які можуть виявитися ще більш вигідними для України, аніж членство в Північноатлантичному альянсі. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Ми зараз говоримо про вступ до НАТО так, наче це єдиний варіант. Довкола нас 360 градусів можливостей, а ми намагаємося протиснутися в невеличку шпаринку розміром п’ять градусів. Ми туди ліземо і ліземо, хочемо і хочемо. А світ значно ширший, навколо нас лишається ще 355 градусів – ніхто там не заважає", - зазначив Кочетков.

За його словами, є безліч варіантів, окрім членства в НАТО або отримання безпекових гарантій.

"Звісно, вступ до НАТО це добре. Але ми не знаємо, скільки Альянс проіснує, і чи не створить Україна інший оборонний союз у Європі разом із Польщею, Туреччиною, країнами Балтії, Румунією, а також Великобританією як носієм ядерної зброї, а також у недалекому майбутньому й Білоруссю. Навіщо нам тоді НАТО, якщо буде такий оборонний союз, у якому Україна відіграватиме практично головну роль? Це станеться раніше, ніж за десять років, тобто ніж бачиться членство в НАТО. Але я не бачу в цьому трагедії. Хіба що якщо розглянути якийсь фантастичний варіант, то через п’ять років ми будемо в НАТО. Але за п’ять років багато чого може статися – можуть з’явитися інші варіанти, які будуть значно ефективнішими", - підкреслив політичний аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Членство України в НАТО

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже зробила максимум для того, щоб Київ приєднався до НАТО. Тепер держава очікує політичного запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі, який відбудеться в липні поточного року.

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, до перемоги над агресором Росією немає сенсу обговорювати перспективи євроатлантичної інтеграції української держави. В рамках липневого саміту у Вільнюсі держави можуть ухвалити широку програму допомоги Україні.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Дивіться відео про те, як НАТО виводить взаємини з Україною на новий рівень:

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