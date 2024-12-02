Закидає 'м'ясом': у ЗСУ розповіли про просування РФ у Торецьку

Російські війська зменшили використання авіабомб, водночас удари авіацією тривають.

https://glavred.net/ukraine/zabrasyvaet-myasom-v-vsu-rasskazali-o-prodvizhenii-rf-v-torecke-10619231.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Що відомо:

РФ щотижня втрачає близько п'ятисот осіб у Торецьку

Кількість КАБів зменшилася

У боях у Торецьку російська армія щотижня втрачає приблизно близько п'ятисот осіб, а це приблизно один механізований батальйон, розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

За її словами, ворог і далі просувається, проте це дається йому "великою кров'ю", фактично РФ просто закидає "м'ясом", повідомила вона в ефірі "Суспільного".

відео дня

"Найчастіше вони використовують піхотні штурми, оскільки в міській забудові техніці важко проїхати і простіше штурмувати піхотою. Її в них багато, тому вони просто закидають нас "м'ясом". Вони платять за будинок механізованим батальйоном і їм нормально. Для них це окей. У них достатньо живої сили, "м'яса" і вони їх навіть за людей не вважають", - наголосила представниця ОТГ "Луганськ".

Водночас вона звернула увагу на те, що через погодні умови російські війська зменшили використання авіабомб, водночас удари авіацією тривають.

"Кількість КАБів зменшилася, проте раніше в нас було 30 КАБів на добу, а зараз ми спостерігаємо до десяти КАБів. Вона зменшилася, але все, що більше нуля, це вже страшно і тому вони все одно продовжують наносити авіаційні удари, і це завдає великої шкоди. Це, можливо, пов'язано з погодою, оскільки на Донбасі - туман, хмарність", - додала Бобовнікова.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупанти контролюють близько 70% території Торецька. ЗСУ не вдається здійснити контрудар, оточити та вибити росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ відвоювали позиції під Торецьком. Ворог не зміг зупинити українських військових, незважаючи на спроби атакувати дронами.

Як повідомляв Главред, Росія готує масований штурм українських позицій у Донецькій області. Противник накопичує живу силу і техніку на далеких підступах.

Читайте також:

Що таке ОТУ "Луганськ"? Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред