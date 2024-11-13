Бої за кожен будинок: окупанти контролюють близько 70% території Торецька - BILD

ЗСУ не вдається здійснити контрудар, оточити і вибити росіян.

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Бої за Торецьк / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap.live

Головне із заяви аналітика:

Росіяни просунулась на 2,5 км до центру міста Торецьк

Зараз вони контролюють близько 70% території міста

ЗСУ не вдалося вибити ворога

Армія країни-агресора Росії під час свого наступу просунулась на 2,5 км до центру міста Торецьк Донецької області. Наразі окупанти контролюють вже близько 70% території міста. Про це розповів аналітик BILD Юліан Рьопке.

За його словами, ЗСУ не вдалося вибити росіян із центру Торецька, незважаючи на численні спроби.

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"Уже кілька тижнів ЗСУ намагаються зрізати виступ російського наступу фланговими ударами з півночі та півдня. Тривають жорстокі вуличні бої за кожен багатоквартирний будинок. У результаті місто, де колись жили до 50 000 осіб, перетворено на руїни", - наголосив аналітик.

Він також додав, що ЗСУ не вдається здійснити контрудар, оточити і вибити росіян із багатоквартирних будинків у центрі Торецька.

"Окупанти зараз контролюють близько 70% території міста, зокрема вулицю Центральну", - підкреслив Рьопке.

Торецьк / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Росія готує масований штурм українських позицій в Донецькій області. Противник накопичує живу силу та техніку на дальніх підступах.

Представник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що армія країни-агресора РФ переміщує підготовлені раніше штурмові групи на передові позиції в Запорізькій області та активізується на Оріхівському, Времівському та Гуляйпільському напрямках.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що російські окупанти просуваються на фронті. Зокрема, до Дніпропетровської області їм залишилось 9 кілометрів.

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