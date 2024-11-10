РФ 'пішла ва-банк': боєць ЗСУ зробив тривожну заяву щодо ситуації на фронті

Російські окупанти кинули всі сили для захоплення міста Курахове на Донеччині, не зважаючи на значні втрати серед особового складу, зазначив військовий.

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РФ пішла ва-банк на одному з напрямку - боєць ЗСУ / Колаж Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

Війська РФ намагаються охопити Курахове з кількох сторін

Росія поставила все на цю битву

Російські війська намагаються прорвати оборону поблизу міста Курахове Донецької області та просунутися в напрямку Успенівки. Про це повідомив представник пресслужби 79-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Орест Дрималовський в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація залишається надзвичайно напруженою та загрозливою: окупанти активно використовують FPV-дрони та завдають масованих авіаударів по житлових кварталах Курахового, спричиняючи значні руйнування. Водночас російські сили прагнуть вирівняти лінію фронту, прорватися через Успенівку та заглибитися, щоб охопити місто з різних сторін.

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"Цьому заважає героїчна робота наших десантників на передньому краї, які безпосередньо вступають у стрілецькі бої з окупантами та знищують ворога. Не дають окупантам просуватися далі у нашій смузі оборони, аби ворог не прорвався до Курахового з півдня", - вказує він.

Військовий підкреслює, що ситуація є надзвичайно серйозною, і українське командування повністю усвідомлює всі ризики, приймаючи рішення, спрямовані на завдання максимально можливих втрат ворогу, щоб забезпечити максимальну стійкість оборонної лінії.

"При цьому ворог інтенсивність ворожого артилерійського вогню залишається надзвичайно високою Ворог дійсно рветься ва-банк, просто ставить усе на цю битву. Не припиняє своїх штурмів попри те, що зазнає великих втрат у живій силі і в техніці", — констатував Орест Дрималовський.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Хто такий Орест Дрималовський? Орест Дрималовський - український телеведучий, який оголосив про своє рішення мобілізуватися у лави ЗСУ в прямому етері телемарафону. Після отримання повістки він заявив, що "іншого шляху до перемоги немає" та став представником пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Бої за Курахове - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська посилюють наступ на Курахівському напрямку, де ситуація ускладнюється, зазначив молодший сержант і командир відділення 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов, позивний "Осман".

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що російським силам, можливо, вдасться зайняти місто Курахове в Донецькій області, оскільки ситуація там залишається складною.

Тим часом Forbes повідомляє, що окупанти намагаються витіснити українські сили із села Іллінка, розташованого приблизно за 50 км на захід від Донецька поблизу Курахового. Бійці 79-ї бригади ЗСУ, яка налічує близько двох тисяч бійців, протистоять натиску 10-тисячного угруповання 20-ї мотострілецької дивізії Росії.

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