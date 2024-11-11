'Є покращення': ЗСУ можуть стабілізувати весь Східний фронт до січня - прогноз

ЗСУ можуть стабілізувати весь Східний фронт до середини січня за умови отримання необхідних пакетів допомоги, зазначає аналітик.

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ЗСУ можуть стабілізувати весь Східний фронт до січня - прогноз / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 4 окрема танкова бригада

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ЗСУ вже скоро можуть стабілізувати фронт на Покровському напрямку

Ворог кинув основні сили для захоплення Курахового

України може стабілізувати весь Східний фронт до кінця січня

На Покровському напрямку Сили оборони України успішно стримують наступ російських військ, і ситуація поступово стабілізується. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, російські війська розраховували на швидкий успіх на напрямках до Покровська та Курахового, але переоцінили свої можливості.

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"Є покращення тактичних позицій нашими Збройними силами на північному фланзі в районі Покровська. Ситуація поступово стабілізується. Тобто Збройні сили України наближаються до стабілізації фронту на Покровському напрямку", — сказав він.

Мусієнко зазначив, що наразі російські окупанти зосередили свої основні сили на Курахівському напрямку.

"Найближчим часом нас очікує битва якраз за Курахове, яка може розтягнутися до кінця цього року…", - вказує експерт.

Він додає, що за оптимістичним сценарієм, за умови отримання необхідних пакетів допомоги, є надія на стабілізацію Східного фронту й остаточне припинення наступу російських військ до середини січня.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін прагне повернути контроль над Курською областю й готовий за це пожертвувати тисячами життів своїх солдатів, пише Forbes. Видання зазначає, що у Курській області три найсильніші українські бригади ведуть ближні бої з російськими морськими піхотинцями та північнокорейськими військовими, які наступають з двох напрямків.

Також російські окупанти намагаються захопити Курахове, де вже йдуть бої у межах міста, повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс". Ворожі війська просуваються до східних околиць міста.

Куп'янськ на Харківщині залишається пріоритетною ціллю для РФ, розповів молодший сержант і командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман". За його словами, місто постійно обстрілюється з артилерії, а також зазнає авіаударів.

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