Ворог готує масований штурм: в ЗСУ озвучили, на яку ціль Путін 'нагострив зуби'

Окупаційні війська Росії зараз намагаються просочитися по посадках.

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Противник готується штурмувати позиції ЗСУ / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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На Донбасі Росія готує масований штурм

Воїни продовжують завдавати шкоди агресорам

На одній із ділянок фронту Росія готує масований штурм українських позицій. Як зазначив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж Данило Борисенко, йдеться про Донецьку область.

Свою заяву він зробив в ефірі "Київ24".

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Як пояснив Борисенко, противник накопичує живу силу та техніку на дальніх підступах.

"Ми всі очікуємо масованого штурму, але поки що це тактика малих груп. Тобто, вони намагаються просочитися по посадках, закріпитися малими групами від 2 до 5 осіб", - сказав Борисенко.

Окрім цього, у стримуванні агресорів зараз відіграють важливу роль FPV-дрони. Наші воїни прикладають максимальних зусиль, щоб знищувати противника ще на підступах до передових позицій.

Як пояснює Борисенко, таким чином оборонці убезпечують українську піхоту.

Ситуація на Донбасі - що каже Генштаб

Водночас, за даними Генштабу, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

На Торецькому напрямку противник, у деяких випадках за підтримки авіації, здійснив 11 атак поблизу Торецька та Щербинівки.

Торецьк / Инфографика: Главред

На Покровському напрямку наші захисники успішно відбили 28 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Пустинка та Новоолексіївка.

На Курахівському напрямку сили оборони відбили 47 атак. Ворог особливо активно намагався прорватися в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки.

На Времівському напрямку противник провів 15 штурмових атак на наші позиції в районах Трудового, Максимівки, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки, активно використовуючи штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку російські війська атакували наші позиції п’ять разів, але отримали жорстку відсіч і зазнали втрат.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, чотири артилерійські засоби та два інших важливих об’єкти російських загарбників", - зазначили в Генштабі.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, останнім часом агресори з Росії в буквальному сенсі б’ють "рекорди", тому через втрати РФ плани Путіна не мають успіху.

Нещодавно в РНБО також зробили важливу заяву. Андрій Коваленко прокоментував загрозу наступу РФ на Запоріжжі.

Також у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки, де РФ збирає резерви та готує прорив. Окупанти штурмують позиції Сил оборони малими піхотними групами, які підтримують броньовану техніку.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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