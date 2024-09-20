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За кілька місяців: РФ здогадувалась про наступ ЗСУ на Курщину - The Guardian

Марія Николишин
20 вересня 2024, 10:37
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ЗСУ вдалось захопити важливі документи спецслужб РФ в Курській області.
За кілька місяців: РФ здогадувалась про наступ ЗСУ на Курщину - The Guardian
Операція ЗСУ в Курській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео, deepstatemap.live

Російське військове командування передбачало вторгнення України в Курську область і розробляло плани щодо його запобігання протягом кількох місяців. Про це свідчать захоплені документи МВС, ФСБ і армії Росії з Курської області, якими бійці ЗСУ поділилися з журналістами The Guardian.

"Деякі з документів є друкованими наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші - рукописні журнали, в яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а найостанніші документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня. Переважно це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку, зокрема, з другої роти 17-го батальйону", - пише видання.

Зазначається, що у записі від 4 січня йшлося про "можливість прориву державного кордону" українською армією і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командири підрозділів були попереджені про плани України "швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 км, щоб створити чотириденний "коридор" до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці".

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У середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та організувати додаткові навчання в рамках підготовки до українського транскордонного нападу.

"А вже в середині червня з'явилося більш конкретне попередження про плани України "в напрямку Юнаківка - Суджа з метою взяти Суджу під контроль. Також було передбачено, що Україна спробує знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в цьому регіоні, що згодом і сталося", - пише видання.

Повідомлення про тактику РФ в документах

Видання повідомляє, що в одному випадку йдеться про необхідність створення несправжніх окопів і позицій, щоб заплутати українські розвідувальні безпілотники.

"Необхідно створити моделі танків, бронемашин і артилерійських установок, а також манекени солдатів, і періодично переміщати їх", - йдеться в одному з наказів.

У ньому додається, що на хибні позиції слід відправити кілька солдатів, які вночі запалюватимуть багаття і ходитимуть зі смолоскипами, і що Росія має створити радіоперемовини щодо хибних позицій з метою їхнього перехоплення. При цьому незрозуміло, чи були такі позиції взагалі створені; члени українського підрозділу, які здійснювали польоти на розвідувальних безпілотниках у цьому районі останніми тижнями, повідомили Guardian, що не бачили жодних доказів існування таких позицій.

Повідомлення про моральний стан окупантів

Документи також свідчать про занепокоєння росіян з приводу морального духу в лавах солдатів у Курській області.

Також зазначається, що солдати мають отримувати 5-10 хвилин на день, а також годину раз на тиждень на політичні заняття, "спрямовані на підтримання і підвищення політичного, морального і психологічного стану особового складу".

Що відомо про The Guardian?

The Guardian - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ продовжують просуватися на схід від Веселого у Курській області РФ.

В той же час, президент України Володимир Зеленський наголосив, що на Курський напрямок уже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових з території України.

Відомо і те, що для витіснення ЗСУ з Курської області росіянам знадобиться від пів року до року. Росіяни намагаються контратакувати, але їм заважають їхні власні фортифікаційні споруди.

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