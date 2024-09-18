У ЗСУ в Росії є цілі 'жирніші', ніж Курська АЕС: оцінка експерта

Захоплення Курської АЕС жодної користі Силам оборони не принесе.

https://glavred.net/ukraine/u-vsu-v-rossii-est-celi-pozhirnee-chem-kurskaya-aes-ocenka-eksperta-10598135.html Посилання скопійоване

Питання про Курську АЕС навіть не треба ставити - упевнений Самусь / Колаж: Главред, фото: АЗОВ, скріншот deepstatemap.live

Захоплювати Курську АЕС немає сенсу, куди ефективніше витратити боєприпаси на військові цілі росіян, зазначив в інтерв'ю Obozrevatel експерт Михайло Самусь.

На думку Самуся, жодної користі від узяття під контроль російського атомного об'єкта не буде.

"Навіщо нам Курська АЕС? Ви розумієте, які ресурси потрібні, щоб узяти його під контроль? Ніякої користі я від цього не бачу, взагалі ніякої", - висловився він. відео дня

Натомість ЗСУ мають зосередитися на глибоких ударах по складах і аеродромах росіян.

"Зазначаю: нам потрібно знищувати пускові установки ОТРК "Іскандер", знищувати російські кораблі та підводні човни, які можуть запускати "Калібри". Нам слід знищувати аеродроми противника, з яких злітає стратегічна і тактична авіація. Ось це нам потрібно. А займатися "атомним тероризмом"... Це російські способи. Ми не будемо цим займатися", - пояснив Самусь.

Самусь переконаний, що "нам не треба навіть ставити питання" про Курську АЕС.

Курська АЕС - що відомо про об'єкт / Інфографіка: Главред

Раніше російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ можуть захопити Курську АЕС, а самі окупанти нібито посилили захист території ядерного об'єкта.

Україна про зазначені наміри офіційно не повідомляла. Хоча аналітик Олександр Мусієнко цілком допускає такий розвиток подій. На його думку, в України тоді з'явиться шанс "виторгувати" звільнення ЗАЕС.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР). У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express у місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проєктами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором журналу Вісник експортного контролю, журналістом Defense Express. Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських і зарубіжних виданнях.

Бої під Курськом - останні новини

Попри заяви офіційних пропагандистів Кремля про те, що під Курськом російські війська тримають ситуацію під контролем і "вибивають противника", місцева влада оголосила термінову евакуацію одразу двох районів - ідеться про Рильський та Хомутівський.

Евакуація щонайменше Рильського району пов'язана із загрозою прориву ЗСУ.

До цього стало відомо про просування ЗСУ в Глушківському районі Курської області. Наступальні операції станом на 16 вересня тривали на південній околиці Веселого, поблизу Нового Шляху та Ведмежого.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що під Курськом ЗСУ вже досягли стратегічної мети, дезорієнтувавши ворога і створивши нову лінію для ведення військових операцій.

Це дає змогу відтягнути противника і не дати країні-агресору Росії можливості спрямувати додаткові сили на Покровський напрямок, сказав він.

Раніше Bild зазначало, що несподівана атака на Курську область стала шоком для російського диктатора Володимира Путіна і військового керівництва країни-агресора РФ. Російська армія ще не знайшла "рецепта", який дозволив би зупинити "український наступ".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред