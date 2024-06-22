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Ще дві країни підтримали Формулу миру: нові підписи під документом Саміту

Олексій Тесля
22 червня 2024, 14:42
207
Глобальна підтримка Формули світу зростає, наголосив президент України.
Ще дві країни підтримали Формулу миру: нові підписи під документом Саміту
Володимир Зеленський повідомив про нові підписи під комюніке Саміту миру / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський подякував Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови, які приєдналися до підсумкового комюніке інавгураційного Саміту миру.

"Глобальна підтримка Формули миру, а отже, Статуту ООН, який ми хочемо відновити на повну силу, продовжує зростати. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значущий", - написав він у соцмережі Х.

Зеленський наголосив, що Україна дорожить партнерами з острівних держав і закликає всіх долучитися до розроблення бачення справедливого миру для України та всіх країн світу. Президент розраховує на спільну роботу з острівними державами над питаннями, які надзвичайно важливі для всіх, як-от екологічна та продовольча безпека.

відео дня

"Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їхня кількість зростала", - написав Зеленський.

Скріншот
/ @ZelenskyyUa

Що відомо про підсумки Саміту миру

Як повідомлялося, 16 червня 80 держав і чотири організації підтримали підсумкове комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії.

Пізніше зі списку країн, які підтримали комюніке, були виключені Йорданія, Ірак і Руанда. Водночас, до комюніке долучилися держава Антигуа і Барбуда, Організація американських держав, Вселенський Патріархат і Замбія.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Саміт миру - останні новини за темою

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд продовжує підготовку до наступних міжнародних кроків, зокрема щодо самітів миру. Він провів нараду з міжнародниками щодо залучення нових учасників до роботи над Формулою миру та формування груп для відновлення безпеки.

Також на тлі першого Саміту миру Путін висунув свої безглузді "умови миру" для України: виведення українських військ з окупованих територій і відмова від вступу до НАТО. Він пригрозив, що в разі нехтування цими умовами, Росія висуне нові вимоги.

Як повідомляв Главред, Україна може запросити Росію на наступну зустріч із міжнародними партнерами для розробки формули майбутніх переговорів, повідомляє Bloomberg, цитуючи керівника ОП Андрія Єрмака. На першому Саміті Україна не заручилася глобальною підтримкою, тому робочі групи розроблятимуть план для другої зустрічі країн.

Ще дві країни підтримали Формулу миру: нові підписи під документом Саміту
/ Инфографика: Главред

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