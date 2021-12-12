Більше половини іноземців - з України: до Польщі перебралися вже понад 300 000 українців

Найчастіше українці вирушають до Польщі на заробітки / УНІАН

У Польща вже понад 300 тисяч громадян України мають посвідку на проживання. У більшості випадків вони відправляються туди на заробітки. Причому найчастіше українці мають намір залишитися там жити. У близько 84% українців є документи на тимчасове проживання на території польської держави. Про це заявив прессекретар польського управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

Як повідомляє TVN24, він розповів про те, що серед усіх іноземців кількість українців становить майже 57%. Причому вони продовжують приїжджати до Польщі. У більшості випадків з робочими цілями. При цьому українці найчастіше прагнуть залишитися там жити.читайте такожПольща йде назустріч заробітчанам: українці зможуть спокійно перебувати в країні 2 роки

"З 2014 року спостерігається значна активізація української імміграції, яка в основному пов'язана з бажанням працювати. Основними факторами, що вплинули на це явище, були: економічна ситуація в Україні, впровадження безвізового режиму і полегшення доступу на польський ринок праці", - зазначив Дудзяк.

Найменше українців обирають Мазовецьке воєводство (22%), Малопольське воєводство (12%), Великопольське воєводство (12%) та Нижню Сілезію (9%).

За його словами, з понад 300 тисяч українців, у яких є посвідка на проживання, приблизно 60% з них люди у віці від 18 до 40 років. Людей старше 40 років близько 28%.

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"З трохи більше 300 000 громадян України, що мають діючу посвідку на проживання, близько 60% складають люди у віці від 18 до 40 років. Діти і підлітки у віці до 18 років складають приблизно 12%, а люди старше 40 років - близько 28%", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що також у 84% українців є тимчасова посвідка на проживання, термін якої – не більше 3 років. У 77% випадків такий документ видається при прийомі на роботу. Близько 12% українців приїжджають до Польщі з сімейних питань і 2% для отримання освіти.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Варшава засуджує стягування РФ військ до кордонів України і закликав НАТО посилити політику стримування Москви на східному напрямку. Він пообіцяв підтримку Україні в ситуації з тиском Росії.

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