Українці активно їдуть на заробітки за кордон: названо приголомшливу цифру за 2021 рік

Українці активно їдуть на заробітки за кордон / УНІАН

Тільки у 2021 році понад 1 мільйон 160 тисяч українців поїхали працювати за кордон. Це на 11% більше, ніж два роки тому. При цьому більшість наших співгромадян хочуть повернутися в Україну.

Як розповіла представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мідловець в ефірі "Сніданку з 1+1", тільки 9% опитаних зовнішніх трудових мігрантів хочуть виїхати з України назавжди.

Вона також уточнила, що найбільше на роботу за кордон їдуть жителі Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Херсонської та Львівської областей.

Водночас не хотіли б працювати за закордоном жителі Київської області.

Також з'ясувалося, що орієнтовно 42% українців працює за кордоном неофіційно, у 2019 році таких було 30%.

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Нагадаємо, раніше Сейм Польщі ухвалив зміни до Закону про іноземців. Таким чином процедура легалізації трудових мігрантів істотно спрощується. На підставі дозволу на сезонну роботу в Польщі та заяви роботодавця про намір працевлаштувати іноземця трудові мігранти та українці, зокрема, зможуть безперешкодно перебувати в країні 24 місяці.

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