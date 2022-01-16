Чи українська, чи дві версії видання: в Україні запрацювала нова норма мовного закону

ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою / ua.depositphotos.com

З неділі, 16 січня, в Україні набула чинності ще одна норма закону про мову відтепер друковані засоби масової інформації мають видаватися державною мовою.

Про це йдеться у статті 25 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.

Зокрема, друковані ЗМІ можуть видаватися іншими мовами лише за умови, що такий самий тираж видаватиметься і державною мовою.

Крім того, всі мовні версії повинні видаватися з однаковою назвою, відповідати один одному за змістом, обсягом і способом друку.

Також нумерація випусків повинна бути з однаковим порядковим номером і видаватися в один день.

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Підписка друкованих ЗМІ на інших мовах можлива тільки при підписці на таке ж видання державною мовою.

Як відомо, закон" Про забезпечення функціонування української мови як державної", статті якого впроваджуються поетапно, Верховна Рада прийняла 25 Квітня 2019 року.

Нагадаємо, раніше в Україні виникла ідея перейменувати Росію на Московію. Таке прохання висунула Львівська обласна рада президенту Володимиру Зеленському та Верховній Раді. Таким чином депутати підтримали своїх колег з Рівного, які раніше висунули подібну ініціативу.

Пізніше "естафету" прийняли і київські депутати з партії Голос. Вони теж захотіли, щоб" сусідка "звучала, як "Московія".

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