УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Чи українська, чи дві версії видання: в Україні запрацювала нова норма мовного закону

16 січня 2022, 11:34

ЗМІ повинні видаватися державною мовою.

День української мови та писемності
ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою / ua.depositphotos.com

З неділі, 16 січня, в Україні набула чинності ще одна норма закону про мову відтепер друковані засоби масової інформації мають видаватися державною мовою.

Про це йдеться у статті 25 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.

Зокрема, друковані ЗМІ можуть видаватися іншими мовами лише за умови, що такий самий тираж видаватиметься і державною мовою.

Крім того, всі мовні версії повинні видаватися з однаковою назвою, відповідати один одному за змістом, обсягом і способом друку.

Також нумерація випусків повинна бути з однаковим порядковим номером і видаватися в один день.

Реклама

Підписка друкованих ЗМІ на інших мовах можлива тільки при підписці на таке ж видання державною мовою.

Як відомо, закон" Про забезпечення функціонування української мови як державної", статті якого впроваджуються поетапно, Верховна Рада прийняла 25 Квітня 2019 року.

Нагадаємо, раніше в Україні виникла ідея перейменувати Росію на Московію. Таке прохання висунула Львівська обласна рада президенту Володимиру Зеленському та Верховній Раді. Таким чином депутати підтримали своїх колег з Рівного, які раніше висунули подібну ініціативу.

Пізніше "естафету" прийняли і київські депутати з партії Голос. Вони теж захотіли, щоб" сусідка "звучала, як "Московія".

Читайте також:

viber
ЗМІ українська мова мовне питання закон про мови новини України закон про українську мову
Зараз ви переглядаєте новину «Чи українська, чи дві версії видання: в Україні запрацювала нова норма мовного закону». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Оригінальні посівалки для дітей і дорослих на старий Новий рік 2022Оригінальні посівалки для дітей і дорослих на старий Новий рік 2022 Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України"Настя Каменських показала свій соковитий "персик" в леопардовому бікіні: "Кращий попець України" Куртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на веснуКуртки стануть у пригоді до самого літа: синоптик дала аномально холодний прогноз погоди на весну Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихіднийСтарий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний
12:05

НП в Карпатах: на жінку з дитиною зійшла лавина

12:05

Найсмачніші пиріжки з яйцем і зеленою цибулею: готувати всього 10 хвилин

11:34

Чи українська, чи дві версії видання: в Україні запрацювала нова норма мовного закону

11:17

Загинула в день народження: з'явилися деталі трагічного сходження туристів на ГоверлуВідео

11:11

Нутриціолог назвала натуральний напій, який заряджає енергією краще кавиВідео

Реклама
10:51

Хакери атакували українські державні сайти: у Путіна різко відповіли на звинуваченняВідео

10:12

Прикмети на 17 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

09:46

65 гривень за кг: в Україні рекордно подорожчала гречкаВідео

09:27

Оренда квартир в Україні за рік зросла на 10%: де дешевше житиВідео

08:52

Морози протримаються до Великодня: синоптик розповів про морозну весну 2022Відео

08:16

З мішком на голові валялася на горищі: на Закарпатті чоловік жорстоко вбив і понівечив тіло жінкиВідео

08:15

В Україні за добу виявлено понад 6 тисяч випадків зараження коронавірусом, багато госпіталізаційВідео

08:01

Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаВідео

07:45

Гра мускулами: чим завершаться ультиматуми Росії до Європи і СШАПогляд

07:35

Вторгнення Росії в Україну "невідворотне і неминуче", наступний тиждень вирішальний - британський депутатВідео

06:28

Санкції, писані вилами по воді: чому новий пакет санкцій США не злякає РосіюПогляд

06:01

Шоколадна вишня і полуничний блонд: наймодніше фарбування волосся 2022, що надихаєФото

05:02

Аномалія і затяжне бабине літо: українців здивували прогнозом до грудняВідео

04:44

Проїзд у громадському транспорті різко подорожчав: де українці платять найбільшеВідео

04:17

Знахідка для дачника та квітникаря: як використовувати лушпиння від насіння

Реклама
03:50

Привернете багато бід: чому жінкам не можна носити одяг чоловікаВідео

03:15

Лікар-дієтолог назвала головну користь бобових та розповіла, як їх правильно готувати

02:46

Солістка KAZKA приголомшила результатами схуднення: скільки скинула зіркаВідео

02:14

Лікарка перерахувала продукти, що продовжують молодістьВідео

01:47

Шевченко може зіграти проти РФ: Зеленський покликав екстренера збірної в УкраїнуВідео

01:16

Леся Нікітюк шокувала сумами, які витрачає в салонах краси

00:51

Прикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в бідуВідео

15 січня, субота
23:42

Епідеміологи назвали найефективніші маски від COVID-19Відео

23:26

Підвищення пенсій: українці віком 70+ отримуватимуть по 3000 грнВідео

23:14

У ДТП під Києвом загинула 11-річна дівчинка: батько не пропустив фуруВідео

22:41

Українці за три дні допомогли купити будинок родині погорільців з Вінниччини, де загинув хлопчикВідео

22:12

"Картки на їжу": українцям назвали терміни запровадження продуктових чеківВідео

21:59

Послизнулась, летіла 200 м між деревами і билася головою - деталі трагедії в КарпатахВідео

21:16

Водій, який побив перехожого в Києві, потрапив до СІЗО

21:10

У хакерській атаці на Україну знайшли білоруський слід: в РНБО розкрили деталіВідео

20:40

Вдарила 4-річного сина ножем: у Києві затримали п'яну горе-матір

20:36

Продовжить сон на годину: диво-компонент для висипання, який є в кожному будинку

19:57

Понад 30 гривень за буханець: українцям назвали нову ціну батона і "українського"Відео

19:51

Росія намагається виправдати своє вторгнення: в МЗС Британії попередили УкраїнуВідео

19:48

Вітер зламав дерево, а воно вбило водія: ураган у Києві став смертельнимВідео

Реклама
19:30

У Євросоюзі запропонували вдарити санкціями по знаменитостях РФ через ПутінаВідео

19:30

Чому Україна ризикує стати другою АлбанієюПогляд

19:04

Рекордні за 20 років опади засипали станцію Академік Вернадський триметровим шаром снігу-фотоФотоВідео

18:47

РФ перекидає Іскандери до кордонів України - CITВідео

18:31

У пір'ї та з розставленими ногами: Лорак показала, як їй не терпиться повернутися до України

18:26

У МОЗ розповіли, як проходить коронавірус в Україні і назвали терміни пікової активностіВідео

17:55

Газова криза у Європі та умова Росії: Москва оголосила про готовність накрутити постачання газуВідео

17:53

Доставка газу: українцям пояснили, як знизити платіжки та чи можна не платитиВідео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус: що відомо про самопочуття митрополитаВідео

17:45

У моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішимФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти