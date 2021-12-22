У Львові багатодітна жінка народила 16-го малюка

У пологовому будинку кажуть, що жінка є рекордсменкою і могла б потрапити в Книгу рекордів Гіннесса. Багатодітна сім'я виховує 9 синів і 7 дочок.
У Львові жінка народила вже 16-ту дитину. Пологи відбулися 16 грудня - на світ з'явився хлопчик. Тепер в сім'ї 9 синів і 7 дочок.
Жінка народжувала у Львівській третій міській лікарні. У медзакладі зазначили, що жінка є рекордсменкою і могла б запросто потрапити в Книгу рекордів Гіннесса.
"Ця жінка могла б увійти до книги рекордів Гіннесса. Її рекорд - це її діти. 16-ті пологи. Останні дванадцять відбулися в нашому пологовому відділенні", - йдеться в повідомленні пологового будинку в Facebook.
Також в пологовому будинку написали, що чекають на жінку в черговий раз через два роки.
У свою чергу, інші породіллі в коментарях до допису схвально відгукуються про багатодітну жінку.
Як повідомляв Главред, перед Новим роком 2021 у Хмельницькій області багатодітна мати Світлана Кухарчук народила 18-ту дитину. Хлопчика назвали Павликом. Сім'я виховує 10 хлопчиків і 8 дівчаток.
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Тим часом на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від 46-річного співмешканця своєї матері. Пологи пройшли ще місяць тому, проте про них стало відомо лише зараз. Після народження немовля потрапило в реанімацію, а його мати захворіла на коронавірус.
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