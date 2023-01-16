'З'явитися в центр комплектації': у Києві з'явилися оголошення для військовозобов'язаних

Копія документа про мобілізацію розклеєна прямо в житлових будинках в столиці.

У Києві з'явилися оголошення для військовозобов'язаних / УНІАН

У Києві з'явилися оголошення з наказом військовозобов'язаним прибути в районний військкомат за місцем проживання.

Про появу таких оголошень у Голосіївському районі Києва повідомляють у місцевих пабліках.

При цьому підкреслюється, що копія документа про мобілізацію розклеєна прямо в житлових будинках.

Зазначимо, що в наказі також йдеться про те, що військовозобов'язані не мають права змінювати місце проживання без дозволу військкомату (територіального центру комплектації).

Водночас документ містить наказ для військовозобов'язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

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Додамо, що офіційних коментарів з приводу цього наказу поки не було.

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Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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