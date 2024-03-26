РФ вночі вдарила по Україні дронами і ракетами: подробиці

Загарбники запустили по Україні 12 дронів, а також вдарили двома ракетами по одній з областей.

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РФ вночі вдарила по Україні дронами і ракетами/ колаж: Главред, фото: відкриті джерела

Країна-агресорка Росія у ніч на вівторок, 26 березня, запустила по Україні 12 ударних безпілотників "Шахед".

Крім цього, російські окупанти вдарили двома ракетами С-300 по Донецькій області. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

"Уночі 26 березня 2024 року ворог атакував 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда – Крим та Курської області – рф, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донеччини", – розповів Олещук. відео дня

Він зазначив, що збити вдалося усі 12 ворожих "Шахедів".

"Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито усі 12 "Шахедів".

Вночі вдалося збити усі дрони, які запускали по Україні окупанти/ Telegram Олещук

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари ракетами і дронами по Україні

У ніч на 25 березня країна-агресорка Росія влаштувала нічну атаку дронів, внаслідок чого Одеса залишилася без світла і застосовувалися екстрені відключення. Перед атакою дронами окупанти випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Ввечері 25 березня Росія знову атакувала Україну дронами: в одній з областей були вибухи. Загарбники знову повернулися до повітряного терору.

Нагадаємо, через удари Росії ще в одній області запровадили обмеження у подачі електроенергії. У Хмельницькій області через регулярні атаки росіян на енергоінфраструктуру запровадили графіки погодинного відключення світла. Енергетики пішли на вимушені заходи у звʼязку зі зростанням навантаження на електромережі.

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