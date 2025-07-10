Загроза для територій Дніпропетровщини: відомо, де РФ може завдати удару

Експерт сказав, що до Дніпра росіянам – "як до Києва рачки".

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Чи можливий наступ РФ на Дніпро / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Росіяни не зможуть дійти до Дніпра

Це дуже складна операція для РФ

Загроза є лише для деяких територій Дніпропетровської області

Найімовірніше, що Дніпропетровська область не стане ще одним театром бойових дій. Про це на чаті в Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, до Дніпра росіянам – "як до Києва рачки", тому що занадто велика відстань - 200 км.

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"Від Луганська до Покровська 160 км, і цю відстань російські війська долали 11 років. Навіть якщо взяти відстань від Донецька до Покровська - 50 км, то росіяни рухалися рік і зависли", - наголосив він.

Експерт підкреслив, що дійти до Дніпра - це дуже складна операція для РФ, навіть неможлива.

"Тому Дніпру точно нічого не загрожує. Якщо на Дніпропетровщині і є якась загроза, то тій же Межовій, але це недалеко від Покровська. Тобто загроза є для транскордонних із Донецькою та Запорізькою областями територій Дніпропетровської області. Але це не загроза Дніпропетровській області та Дніпру", - підсумував Світан.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу:

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що російські війська зосередили основні зусилля літньої наступальної кампанії на східній частині Покровського напрямку, намагаючись просунутися в бік Костянтинівки. У цьому районі зібрано понад 100 тисяч військових.

Військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорив, що бойові дії, подібні до тих, що тривають зараз на Сумщині, можуть розпочатися і в Чернігівській області. Це пов’язано з тим, що її північно-східна частина безпосередньо межує з Брянською областю РФ.

Водночас, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що Сили оборони змушені відступати з ділянок у районі Кам’янського на Запоріжжі, де фактично вже немає позицій через інтенсивні бойові дії.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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