"Я знала, що він такий": Олена Кравець зізналася, про що говорить із Зеленським під час війни

Олена Кравець зізналася, про що говорить із Зеленським під час війни / соцмережі

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла, що підтримує колишнього колегу Володимира Зеленського.

В інтерв'ю передачі" Зірковий шлях" вона зізналась, що під час війни підтримує зв'язок з українським президентом і своїм другом.

"Він - дуже близька для мене людина. Він дуже коротко мені відповідає, але я так вдячна йому за ці відповіді. Я намагаюся відправляти йому різні меми, мені так хочеться, щоб хоча б тінь посмішки з'явилася на його обличчі. Я не можу сказати, що не очікувала від нього такої сили духу, тому що я його знаю. Знаю, як він реагував на будь-які кризи. Я його знаю, інакше не могло бути. Я знала, що він такий", - зазначила актриса "Квартал 95".

Кравець підкреслила, що пишається президентом і всією його родиною.

читайте також"Використовують трупи українців як декорації": Зеленський розповів про цинічні плани окупантів"Я пишаюся ним, і Оленою, і всією сім'єю. Мені здається, що зараз той унікальний момент у житті нашої країни, коли народ і влада – це люди. Це не вони і ми, а це все ми, коли єднання такого рівня, якого не було історично ніколи. Це запорука перемоги також. Мені навіть страшно уявити, якби це був не він", - підсумувала Кравець.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk завив, що країна-окупант планує зосередити війну на Сході і півдні нашої країни. При цьому президент заявив, що всі хто розробляв так звану "спецоперацію" проти України та виконував накази є військовими злочинцями.

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