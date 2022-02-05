Квартал 95 назвали "російським комедійним" шоу в Німеччині: як відреагував колектив

Квартал 95 назвали "російським гумористичним шоу" в Німеччині / УНІАН

Студію Квартал 95 назвали "російським гумористичним шоу" в Німеччині. У компанії на це негайно відреагували.

Оголошення з написом "Russische Comedy-Show" з'явилося на офіційному порталі Гамбурга. У колективу там запланований виступ 4 лютого 2023 року. На порталі міста з'явився анонс, в якому написали, "Квартал 95" — "російське гумористичне шоу".

У колективі вже відреагували на таку помилку. Вони звернулися до прокатників і попросили, щоб їх не дискредитували. Квартал 95 - це українське шоу.

"Шановні прокатники! Якщо ви беретеся співпрацювати з українською студією "Квартал 95" і презентуєте "Вечірній Квартал" в країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія "Квартал 95" - була, є і залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проектів бути не може!", - говориться у відповіді.

instagram.com/kvartal95official/

Зараз у студії очікують виправлення помилки. Крім того, якщо подібна ситуація повториться, то колектив скасує свої концерти.

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"Очікуємо термінової поправки і вибачень. У разі повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", — йдеться в повідомленні колективу.