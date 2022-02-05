УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Квартал 95 назвали "російським комедійним" шоу в Німеччині: як відреагував колектив

5 лютого 2022, 19:31

У компанії зробили різку заяву.

квартал 95
Квартал 95 назвали "російським гумористичним шоу" в Німеччині / УНІАН

Студію Квартал 95 назвали "російським гумористичним шоу" в Німеччині. У компанії на це негайно відреагували.

Оголошення з написом "Russische Comedy-Show" з'явилося на офіційному порталі Гамбурга. У колективу там запланований виступ 4 лютого 2023 року. На порталі міста з'явився анонс, в якому написали, "Квартал 95" — "російське гумористичне шоу".

У колективі вже відреагували на таку помилку. Вони звернулися до прокатників і попросили, щоб їх не дискредитували. Квартал 95 - це українське шоу.

"Шановні прокатники! Якщо ви беретеся співпрацювати з українською студією "Квартал 95" і презентуєте "Вечірній Квартал" в країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія "Квартал 95" - була, є і залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проектів бути не може!", - говориться у відповіді.

false
instagram.com/kvartal95official/

Зараз у студії очікують виправлення помилки. Крім того, якщо подібна ситуація повториться, то колектив скасує свої концерти.

Реклама

"Очікуємо термінової поправки і вибачень. У разі повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", — йдеться в повідомленні колективу.

Автор: Сергій Кущ
viber
скандал студія 95 квартал Німеччина
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 6 лютого 2022: Стрільцям - успіх, Тільцям - важливе знайомство, Рибам - зрадаГороскоп на завтра, 6 лютого 2022: Стрільцям - успіх, Тільцям - важливе знайомство, Рибам - зрада Казкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихіднихКазкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихідних Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуРада так любов: названі кращі пари за знаком Зодіаку Весна в Україну прийде раптово - кліматологВесна в Україну прийде раптово - кліматолог Київстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працюєКиївстар "ліг": телефони "померли", гроші на рахунку "зникли", додаток на працює
19:51

У Зеленського рознесли фейк окупантів щодо переговорів Києва з бойовиками "ЛДНР"

19:49

Руслана Писанка знепритомніла під час виступу: інцидент потрапив на відео

19:31

Квартал 95 назвали "російським комедійним" шоу в Німеччині: як відреагував колектив

19:30

Гарячі зізнання Путіна Сі ЦзіньпінуПогляд

19:07

Гороскоп на завтра, 6 лютого 2022: Стрільцям - успіх, Тільцям - важливе знайомство, Рибам - зрадаВідео

Реклама
18:56

Батьком виявився незнайомець: ДНК-тест розкрив грандіозну медичну помилкуВідео

18:55

Вчені назвали вітамін, дефіцит якого в 10 разів підвищує смертність від COVID-19Відео

18:30

"Харків - це Україна": у місті пройшов Марш ЄдностіФото

18:07

Дивовижні можливості, кар'єрне зростання і успіх у всьому: хто зі знаків стане улюбленцями долі в кінці зимиВідео

17:59

Пасажир запобіг катастрофі: в Одесі в останній момент затримали виліт пасажирського бортуВідео

17:56

У НАТО заявили про нарощування військ РФ біля кордонів з УкраїноюВідео

17:56

США закликають Японію "притиснути" Росію санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

17:37

День ангела Оксани: привітання, сердечні картинки і листівки до свята

17:30

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаВідео

17:24

Після візиту в Україну Ердоган захворів на коронавірус: з'явилася реакція ЗеленськогоВідео

17:14

"Боже, це точно Надя?": Дорофєєва без білизни приголомшила феєричним анонсом нової пісні

16:59

В Україну йде аномальне потепління: де все розтане вже завтраВідео

16:50

Загроза отруєння Рябчука і десятки тисяч "на адвокатів": новий поворот у справі про бійню на ПівденмашіВідео

16:30

У Херсонській області неадекват розстріляв трьох собак своєї сусідкиВідео

16:23

Про що може говорити номер квартири - нумерологіяВідео

Реклама
15:59

Українців попередили про подорожчання електроенергії: коли чекати на зростання тарифівВідео

15:49

Таврії та Славути почали переробляти в електрокари: скільки коштує вітчизняна TeslaВідео

15:39

Що подарувати на 14 лютого: ідеї подарунків коханому чоловікові, дітям і подрузі

15:17

"Знищення танків": українські військові вчаться застосовувати британські гранатомети NLAWВідео

15:13

"Підлість російських ЗМІ": пропагандисти РФ провокували українських олімпійців у ПекініВідео

15:00

Дорожче, ніж у Росії, Польщі та Білорусі: в Україні "накрутили" ціни на цибулю

14:53

У Дніпрі понад 700 кажанів оселилися на балконі квартириВідео

14:52

Валентинка своїми руками: 4 вироби на День святого ВалентинаВідео

14:43

Україні загрожує зникнення річкової риби: з'явився сумний прогноз вченихВідео

13:47

Українці отримуватимуть нову пенсію починаючи з березня: на кого чекають надбавки

13:42

Росія планує провести "ядерні навчання" під час вторгнення в Україну - Financial TimesВідео

13:18

"Ми єдині з Україною": держсекретар США опублікував відео на підтримку Києва

12:58

Росія може використовувати Північний потік-2 проти Німеччини - віце-канцлер Хабек

12:48

У Запоріжжі чоловік з дружиною продали рідну дитину заради нового будинку

12:08

Тепер будуть чистими та з відеокамерами: у Києві зібралися замінити старі маршрутки

12:07

Українців попередили про різке подорожчання м'ясаВідео

12:00

Британські ЗМІ написали про снайпера ЗСУ Олену Білозерську та показали відео ліквідації ворогів

12:00

Світлодіодні лампи – прогресивне сучасне рішення новости компании

11:43

Долар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тижденьВідео

10:58

"Мені страшно уявити": сестра "дніпровського стрільця" розповіла, чому він міг піти на вбивствоВідео

Реклама
10:54

У Путіна відреагували на повідомлення Bloomberg про "початок вторгнення" РФ в Україну

10:38

Збреше, і оком не моргне: топ-4 найбільш брехливих знака зодіаку

10:22

Блокада міст і концентраційні табори: Bild опублікувало поетапний план вторгнення РФ в Україну

10:13

Росія незабаром буде повністю готова почати вторгнення в Україну - New York TimesВідео

09:25

Bloomberg помилково оголосив про вторгнення Росії в Україну

09:21

Заллє дощами і розжарить по максимуму: українців попередили про аномальне літоВідео

09:20

Сон з п'ятниці на суботу: чи збувається він

08:40

Запуск "Мінська" та суверенітет України: США поставили Росії різку умову щодо ДонбасуВідео

08:22

Коронавірус в Україні 5 лютого: виявлено 42,5 тисячі хворих за добу

08:17

"Отримує протилежне": у НАТО розповіли, як Росія наближає Україну до АльянсуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти