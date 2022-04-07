Україна не проситиме на колінах Росію про зустріч - Зеленський

Зеленський висловився про зустріч з Путіним / скріншот YouTube

Українці не мають наміру просити на колінах про нову зустріч з Росією для переговорів, адже для припинення війни необхідне бажання Москви, розповів глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю Індійському телеканалу Republic Media Network.

"Я вважаю, що було б краще, щоб вже з пулом цих домовленостей (про гарантії безпеки – ред.) зустрічатися з РФ, щоб не просто була зустріч заради зустрічі, а була якась конкретика", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що українська сторона не проти, аби переговорний процес відбувався у паралельному форматі. За його словами, це краще, аніж очікувати зустріч через рік або два.

Зеленський підкреслив, що Україна не хоче, щоб війна тривала так довго. Однак, за його словами, в будь-якій війні є кілька сторін і тут важливо, щоб було бажання з боку Москви.

"Бо на колінах ніхто їх просити про зустріч, про дзвінки, про завершення війни ніхто не буде", - підсумував Зеленський.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, згідно з якою Росія як і раніше буде намагатися захопити Україну військовим шляхом. Зараз російські війська працюють над перегрупуванням своїх підрозділів. У найближчі тижні вони можуть просунутися на східному і південному напрямках. Вони здійснять спробу захопити всі райони Донбасу.

Президент Зеленський сказав, що Україна готується до наступу Росії на схід. Окупанти стягують велику кількість військ і техніки в напрямку Донбасу і Харкова. За його словами, санкції проти Москви не зупиняють військову агресію Кремля, тому їх слід посилити.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про те, що РФ почала застосовувати авіацію в основному на Донбасі. На решті території України росіяни стали побоюватися задіяти авіацію, оскільки проти неї ефективно працює українська система протиповітряної оборони.

Читайте також: