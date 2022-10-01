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"Я просто подзвонив попрощатися": окупант розповів дружині про тяжке становище армії РФ на фронті

1 жовтня 2022, 10:28

Російський загарбник, перебуваючи у важкому моральному стані, зізнався, що його підрозділ потрапив у оточення, і шансів на виживання у них мало.

Російська військова техніка
Окупант поскаржився дружині, що його підрозділ потрапив в оточення / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови між окупантом і його дружиною. Військовий подзвонив з України додому, щоби попрощатися.

Загарбник, перебуваючи у важкому моральному стані, сказав, що його підрозділ опинився в оточенні, шансів вижити у них мало. При цьому він попросив дружину нікому не розповідати про складну ситуацію путінської армії.

"Ми в кільці, Люб. Нам [кінець] (неценз.,- ред.) скоро. Люб, я просто подзвонив попрощатися. Нікому, чуєш? Нікому не кажи взагалі. Тут [жах] (неценз.,- ред.) коротше повний. Нам залишилося взагалі, з моєї групи, з розвідгрупи ... ми ледве прийшли. Дай я з тобою наговорюся хоча б дві хвилини. Мені вже [все одно] (неценз.,- ред.) на цей зв'язок. Нехай пеленгують. Нехай сюди прилетить", – скаржиться окупант.

Дружина окупанта, у свою чергу, сказала, що кремлівська пропаганда говорить про те, що що у армії РФ в Україні все добре – вони "тримаються і стоять на смерть".

Де конкретно зараз знаходиться окупант, не повідомляється, але відомо, що зараз путінська армія перебуває в оточенні в Лимані Донецької області. 30 вересня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що в районі Лиману Збройні Сили України оточили російських окупантів. Ворожі підрозділи потрапили в котел.

Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Збройні Сили України, ймовірно, повністю оточать або візьмуть під контроль місто Лиман Донецької області впродовж наступних 72 годин.

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