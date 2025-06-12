Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Я незламний": перші кадри емоційних розмов захисників з рідними

Анна Косик
12 червня 2025, 15:19
223
Захисники, яких вдалося обміняти, зі сльозами на очах говорили з близькими.
обмен пленними
Захисники після довгих місяців у неволі вперше почули рідних / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

  • Після обміну українські військові вперше поговорили з рідними
  • Захисники не стримали сліз, коли почули голос найближчих

12 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією. Ще кілька десятків українських захисників повернулися на батьківщину і не змогли стримати емоції.

Держприкордонслужба у Telegram опублікувала відео з першими кадрами після обміну. На них один із Героїв стоячи на колінах, з українським прапором на плечах на сльозами на очах телефонує рідним.

відео дня

"Україна понад усе, Вань! Я незламний! Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас, я люблю цих людей", - емоційно промовляє він.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться перші кадри після повернення українських захисників:

Інші звільнені з полону українці також не могли стримати сліз під час телефонного дзвінка рідним та радісно вигукували: "Україна понад усе".

Повернення з полону стало для ще одного захисника подвійною радістю - на нього чекала не лише довгоочікувана свобода. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я вже вдома, в Україні. Не хвилюйся. Все буде файно. Хто в нас там, до речі?", - сказав у слухавку Герой.

Щойно звільнений з полону військовий дізнався про народження сина Артура. Коли він це почув від коханої людини - не зміг стримати сліз.

  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Україна та РФ провели новий обмін полоненими
    Україна та РФ провели новий обмін полоненими Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Росія провели новий масштабний обмін військовополоненими. 9 червня до України в рамках обміну повернулись поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

10 червня Україна та Росія провели новий обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. Відбувся перший етап повернення з російського полону українських воїнів, які зазнали важких поранень і потребують термінової медичної допомоги. Це значущий гуманітарний крок.

Згодом в ГУР повідомили, що Україна свідомо утримується від оприлюднення кількості захисників, яких вдалося повернути з російського полону у межах обмінів. Причина — безпека самих обмінів і загроза зриву домовленостей через публічну активність.

Більше новин:

Що таке ДПСУ?

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

обмін полоненими новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Підготовка плану щодо закінчення війни: у Трампа зробили важливу заяву

Підготовка плану щодо закінчення війни: у Трампа зробили важливу заяву

15:43Світ
"Я незламний": перші кадри емоційних розмов захисників з рідними

"Я незламний": перші кадри емоційних розмов захисників з рідними

15:19Україна
Війська РФ підійшли близько до Сум і можуть спробувати взяти місто в напівоточення - Ступак

Війська РФ підійшли близько до Сум і можуть спробувати взяти місто в напівоточення - Ступак

15:16Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

Діва, як мама: Максим Галкін захопив красою 11-річної доньки

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Одяг, який притягне нещастя: що не можна вдягати 12 червня, прикмети

Одяг, який притягне нещастя: що не можна вдягати 12 червня, прикмети

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в магазині за 23 сек

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в магазині за 23 сек

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

Всесвіт готує випробування: на 3 знаків зодіаку чекають серйозні зміни

Останні новини

16:13

Курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 грн: НБУ оголосив новий курс валют

15:53

"Те, що нам дійсно потрібно": які рішення щодо України приймуть на саміті НАТОВідео

15:45

Тривожний сигнал: що робити якщо гниють і в'януть кабачки

15:43

Підготовка плану щодо закінчення війни: у Трампа зробили важливу заяву

15:35

Де 3 відмінності між кошенятами: треба їх знайти за 10 секунд

Росія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – НовакРосія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – Новак
15:29

Хто залишиться взагалі без пенсії і соцдопомоги: які категорії українців в зоні ризику

15:19

"Я незламний": перші кадри емоційних розмов захисників з ріднимиФото

15:18

"Спочатку він був у Києві": який український винахід привласнили росіяниВідео

15:16

Війська РФ підійшли близько до Сум і можуть спробувати взяти місто в напівоточення - Ступак

Реклама
15:02

Важка операція вклала Мурата Налчаджиоглу на лікарняне ліжко - деталі

14:47

Військові звернулися до Порошенка, щоб той не піарився на фортифікаціях: "ще за розкрадену "стіну" не відсидів"

14:39

Україна та РФ провели новий обмін полоненими - кого повернули додомуФото

14:34

Зупинилося серце: помер військовий, який 2 роки тому повернувся з полону

14:27

РФ накинула око на Одесу: в ВМС розповіли, чи є загроза висадки десанту

13:51

"Жирна ціль": в ЦПД назвали особливості ураженого заводу біля МосквиВідео

13:45

В 200 гривень не вкластись: в Україні стрімко дорожчає популярне м'ясо

13:39

Втрати РФ найбільші з часів Другої світової: у Британії розкрили рекордні цифриВідео

13:34

П'ятниця 13 червня: що можна і не можна робити цього дня

13:24

Ціна підскочила на 17,6%: які важливі продукти різко подорожчали в Україні

13:17

Вікторія Бекхем по-українськи: Квіткова поїхала слідом за коханим-футболістом

Реклама
12:48

Юпітер змінює знак: на кого чекають нові можливості, а на кого - подарунки доліВідео

12:47

"Я починаю думати, що Путіну байдуже": Трамп прокоментував втрати Росії

12:36

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

12:24

Гороскоп на завтра 13 червня: Дівам - компліменти, Водоліям - крадіжка

12:15

В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиціВідео

11:51

"Потрібно дочекатися зміни влади": Огризко назвав умову вступу України до НАТОВідео

11:25

Санкції не панацея: дипломат пояснив, як примусити РФ сісти за стіл переговорів

11:07

В Україні різко впала купівля готівкових доларів і євро: що тепер скуповують українці

10:50

Удар по Московській області: ЗСУ уразили важливий російський завод, деталіВідео

10:49

4 знаки зодіаку в червні отримають пропозицію всього життя

10:43

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

10:42

Світан сказав, чи загрожують Україні "ночі 1000 дронів"

10:08

ЗСУ можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, але є нюанс - ISW

10:06

В Україні різко змінилися ціни на яйця: скільки тепер доведеться заплатити

09:32

Рубіо привітав РФ із днем Росії та згадав про Україну

09:17

Втрати Росії у війні перевищили 1 мільйон: в Генштабі поділились деталямиВідео

09:00

Путін прагне продовження війни: Огризко — про те, як зламати хребет військовій машині Росії

08:38

Навіщо Путіну переговори з Україною: Зеленський назвав несподівану причину

08:25

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

Наступ в Чернігівській та Харківській області: експерт розкрив задум РФ

Реклама
08:10

Як Путін шукає шляхи знищити УкраїнуПогляд

07:25

РФ вдарила по Харкову: спалахнули пожежі, серед постраждалих - дітиФотоВідео

07:10

Де собака на картинці: більшість людей не зможуть його знайти

06:51

Зеленського запросили на саміт G7: чи відбудеться зустріч із Трампом

06:10

Як почався масштабний літній наступ РФ?Погляд

05:50

Суперілюзія: знайдіть заховану сірникову коробку за 3 секунди

05:26

Як зробити зі звичайної сорочки трендову всього за одну хвилину - лайфхак

04:34

Як заснути за лічені хвилини: науковці розповіли про простий трюк з ногоюВідео

04:00

Будуть свіжими та чистими: експерти закликали замочити штори в одному засобі

03:20

Полунична повня дарує новий початок: доля яких 2 знаків зміниться назавжди

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти