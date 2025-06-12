"Я незламний": перші кадри емоційних розмов захисників з рідними

Захисники, яких вдалося обміняти, зі сльозами на очах говорили з близькими.

https://glavred.net/ukraine/ya-nesokrushimyy-pervye-kadry-emocionalnyh-razgovorov-zashchitnikov-s-rodnymi-10672814.html Посилання скопійоване

Захисники після довгих місяців у неволі вперше почули рідних / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

Після обміну українські військові вперше поговорили з рідними

Захисники не стримали сліз, коли почули голос найближчих

12 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та країною-агресоркою Росією. Ще кілька десятків українських захисників повернулися на батьківщину і не змогли стримати емоції.

Держприкордонслужба у Telegram опублікувала відео з першими кадрами після обміну. На них один із Героїв стоячи на колінах, з українським прапором на плечах на сльозами на очах телефонує рідним.

відео дня

"Україна понад усе, Вань! Я незламний! Я люблю свою країну, я не продам її ні за що. Я люблю Україну, я люблю вас, я люблю цих людей", - емоційно промовляє він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться перші кадри після повернення українських захисників:

Інші звільнені з полону українці також не могли стримати сліз під час телефонного дзвінка рідним та радісно вигукували: "Україна понад усе".

Повернення з полону стало для ще одного захисника подвійною радістю - на нього чекала не лише довгоочікувана свобода. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я вже вдома, в Україні. Не хвилюйся. Все буде файно. Хто в нас там, до речі?", - сказав у слухавку Герой.

Щойно звільнений з полону військовий дізнався про народження сина Артура. Коли він це почув від коханої людини - не зміг стримати сліз.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна та Росія провели новий масштабний обмін військовополоненими. 9 червня до України в рамках обміну повернулись поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

10 червня Україна та Росія провели новий обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня. Відбувся перший етап повернення з російського полону українських воїнів, які зазнали важких поранень і потребують термінової медичної допомоги. Це значущий гуманітарний крок.

Згодом в ГУР повідомили, що Україна свідомо утримується від оприлюднення кількості захисників, яких вдалося повернути з російського полону у межах обмінів. Причина — безпека самих обмінів і загроза зриву домовленостей через публічну активність.

Більше новин:

Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред