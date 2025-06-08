РФ грає в брудні ігри з обміном полонених - Зеленський розкритикував Кремль

Україна не припиняє працювати над звільненням полонених і поверненням загиблих, наголосив президент.

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Зеленський викрив "брудну гру" Кремля / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ключові тези Зеленського:

Росія веде брудну політичну гру і не виконує домовленостей зі Стамбула

РФ досі не передала повних списків полонених для обміну

Україна робить усе можливе, щоб обмін відбувся і люди повернулися додому

Росія веде брудну політичну гру і не виконує досягнутих на переговорах у Стамбулі домовленостей про обмін полоненими. Країна-агресорка досі не передала Україні повних списків полонених, які мали бути включені в обмін. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Російська сторона, як завжди, у своєму дусі - намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру… Якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримаються домовленостей, то це поставить під великий сумнів усі міжнародні зусилля - і зокрема зусилля Сполучених Штатів - щодо перемовин і дипломатії", - наголомив президент. відео дня

Президент додав, що Україна не припиняє роботу над питанням звільнення своїх полонених і повернення загиблих воїнів додому. Він повідомив, що провів низку нарад із залученням міністра оборони України Ганни Маляр, керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова та голови Служби безпеки України Івана Малюка.

"Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулось звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів… Важливо, щоб був результат. Важливо, щоб люди повернулись додому. Віримо, що вдасться продовжити обмінний трек. І зі своєї сторони все для цього робимо", - підкреслив Зеленський.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, у суботу, 7 червня, помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що Україна нібито перенесла обмін полоненими та приймання тіл загиблих на невизначений термін. У Києві таку заяву назвали фейком і спробою тиску на українських переговорників. Координаційний штаб закликав РФ припинити "брудні ігри" і виконати домовленості, досягнуті у Стамбулі, зокрема щодо поетапної репатріації тіл і обміну полоненими за чіткими категоріями.

Триває підготовка до обміну тяжкохворими, тяжкопораненими, молодими та загиблими. Представник Координаційного штабу Петро Яценко заявив, що РФ затягує обмін тілами загиблих і полоненими, перенісши його на наступний тиждень.

Як повідомляв Главред, глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна стикається з інформаційним тиском і спробами нав’язати свої умови в обмінному процесі. Він підкреслив, що обміни проходять за домовленостями зі Стамбула, а рішення про обмін мають бути спільними, а не одноосібними.

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Обмін полоненими 1000 на 1000 16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори між українською та російською делегаціями. Підсумком зустрічі стала домовленість про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Головою української делегації виступив міністр оборони Рустем Умєров, який одразу після завершення переговорів підтвердив досягнуту домовленість. Російську сторону представляв Володимир Мединський, який також визнав факт укладання угоди. Одразу після досягнення домовленості українська сторона активізувала підготовчі дії. Заступник голови ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив про формування обмінних списків, а СБУ проінформувала про роботу Об’єднаного координаційного центру зі звільнення полонених. Також паралельно готувалася необхідна інфраструктура — спеціальні місця для прийому, команди медиків та фахівці з психологічної реабілітації. 19 травня президент Володимир Зеленський під час брифінгу заявив, що обміни полоненими мають стосуватись виключно військових, а цивільних та дітей мають повертати без жодних умов. "З нашого боку були сигнали щодо політв’язнів і журналістів. Я не хочу зараз заглиблюватися в деталі. Міняти дітей на військових, мені здається, що це... ну, якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід", - казав Зеленський. У наступні дні було затверджено покроковий план реалізації обміну, який, за словами Умєрова, враховує як безпекові, так і гуманітарні аспекти. Україна офіційно передала російській стороні узгоджений список 22 травня. У Москві підтвердили отримання і заявили про направлення власного списку у відповідь. Президент Зеленський повідомив, що українські фахівці ретельно перевіряють кожне прізвище зі списку РФ. Глава ОП Андрій Єрмак згодом заявив, що всі підготовчі процедури з українського боку завершені, і тепер справа за російською стороною. У РФ тим часом попередили, що обмін у форматі "1000 на 1000" може зайняти кілька днів. Як стало відомо, він тривав три дні.

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