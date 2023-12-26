Удари по території України на Новий рік: у ЗСУ попередили про загрозу

Гуменюк попередила про можливі ракетно-дронові удари по території України на Новий рік та в період новорічних свят.

https://glavred.net/ukraine/udary-po-territorii-ukrainy-na-novyy-god-v-vsu-predupredili-ob-ugroze-10528184.html Посилання скопійоване

Росіяни можуть завдати ракетного удару по території України на Новий рік / Колаж Главред, фото: ДСНС у Львівській області, Максим Козицький

Російські окупаційні війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну напередодні Різдва, тому на Новий рік українцям слід бути готовими до подібних дій ворога. Про це заявила на брифінгу очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає УНІАН.

"Ми перебуваємо у стані війни, ми знаємо, що підступний ворог може завдати ударів будь-коли, на будь-яких напрямках. Очевидним є те, що навіть Святий Вечір не зупинив, атаки були потужними. Тому треба бути напоготові, аби убезпечити себе. Якщо лунає сигнал повітряноої тривоги - не нехтувати", - наголосила вона.

Гуменюк зазначила, що для російських повітряних атак характерним є їхнє спрямування переважно на цивільну інфраструктуру. Наприклад, в грудні ці атаки призвели до пошкодження портової інфраструктури, складів для зберігання зерна та значної кількості житлових будинків безпосередньо в зоні конфлікту.

відео дня

"Дуже характерним є те що ворог дуже часто б'є по цивільних лікувальних закладах, зокрема Херсона. Це просто от такий великий пріоритет, зокрема, на Херсонщині – це для окупантів як обов’язкова програма", - розповіла Гуменюк і додала, що для знищення лікарень та навчальних заклад ворог не шкодує навіть коштовних ракет.

Обстріли території України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у суботу 23 грудня російські окупанти здійснили масований удар по Херсону, що призвело до виникнення кількох пожеж у місті. Зокрема, пошкоджені газові мережі, а також лікарня. Про це повідомили у Telegram голова міської військової адміністрації Роман Мрочко та голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що повітряні атаки РФ на Київ тривають, і необхідно готуватися до найгіршого сценарію. Можливою метою ворожого нападу може стати урядовий квартал або інші важливі об'єкти у місті.

Військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський зазначив, що російські окупанти використовують дрони-камікадзе як засіб для виснаження системи протиповітряної оборони України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.