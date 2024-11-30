Завершення війни наступного року: Зеленський розкрив головну умову

Майбутній президент США Дональд Трамп може чинити великий тиск на Росію.

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Чи може Україна завершити війну у 2025 році / колаж: Главред, фото: ОПУ, Стратком ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитися наступного року. Проте це залежить від волі та рішень інших лідерів.

"Ми зробимо все, щоб закінчити цю війну. І у нас є всі можливості, щоб закінчити цю війну у наступному році. Ми можемо це робити, але тільки разом з Європою, разом з США і, звичайно, разом з Україною", - сказав президент в інтерв'ю Sky News.

Зеленський додав, що майбутній президент США Дональд Трамп може чинити великий тиск на Росію через посилення України. Глава держави також вказав на дипломатичні шляхи для завершення війни.

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"Це може статися швидко, але все залежить від волі. Від волі тих, хто цього прагне. Зрозуміло, що це не легко і це не станеться завтра. Але це може статися наступного року. Я так відчуваю, але все залежить від рішень та волі інших лідерів", - заявив Зеленський.

Переговори з РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, що в Офісі Президента відповіли на запитання щодо "заморозки війни". Країна-агресор РФ не хоче переговорів і не зупинятиме війну з Україною доти, доки її не примусять до об'єктивного переговорного процесу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

В США визнали, що Україну можуть примусити до перемовин з РФ. Перед вступом на посаду новообраного президента США Дональда Трампа у Байдена намагаються допомогти Україні піднятися на більш сильні позиції напередодні діалогу з агресором.

Трамп і НАТО зможуть залучити Путіна до переговорів. Країни НАТО та новообраний президент США Дональд Трамп зможуть посадити президента країни-агресора Росії Володимира Путіна за стіл переговорів, коли в України буде сильніша позиція.

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