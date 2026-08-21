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"Я не розумію причин": олігарх Єрмолаєв вперше розповів про замах у Монако

Віталій Кірсанов
21 серпня 2026, 13:11
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29 червня біля входу до розкішних апартаментів бізнесмена в Монако пролунав вибух.
Єрмолаєв уперше розповів про замах у Монако
Єрмолаєв вперше розповів про замах у Монако / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Єрмолаєв отримав важкі травми та переніс кілька операцій
  • Єрмолаєв зізнався, що не уявляє, хто міг організувати напад

Український олігарх Вадим Єрмолаєв, який пережив вибух біля своєї квартири в Монако, вперше детально розповів про замах на нього. В інтерв’ю CNN він заявив, що досі не знає, хто міг стояти за нападом і яким був його мотив. При цьому Єрмолаєв відкинув версії про особисту помсту, спробу заволодіти його статком або офіційне замовлення з боку української держави.

Вибух пролунав 29 червня біля входу в розкішні апартаменти бізнесмена в Монако. Єрмолаєв отримав важкі травми та переніс кілька операцій. Під час нападу поруч із ним перебував його партнер, а 13-річний син також постраждав.

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Спочатку слідство розшукувало чоловіка в чорному капелюсі, проте через кілька днів правоохоронці встановили особу ймовірної виконавиці. Нею виявилася 39-річна громадянка України Анастасія Березовська.

За версією слідства, жінка кілька разів приїжджала до будинку Єрмолаєва й стежила за ним. У день нападу вона нібито залишила біля входу рюкзак із вибухівкою, після чого втекла й через кілька європейських країн дісталася до України.

Однак незабаром після повернення Березовську виявили мертвою в неглибокій могилі в лісі під Києвом. Українські правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у її вбивстві.

"У мене ніколи не було ворогів"

У першому інтерв’ю після замаху Єрмолаєв зізнався, що не уявляє, хто міг організувати напад.

"У мене ніколи не було ворогів. Я не конфліктна людина. Я завжди намагався уникати будь-яких гострих конфліктів. Я не розумію причин", - заявив бізнесмен.

Він також відкинув припущення про те, що замах могли організувати його родичі заради отримання спадщини.

"Мені це здалося майже смішним", – сказав Єрмолаєв.

За словами бізнесмена, значна частина його активів уже оформлена на інших членів сім’ї, тому він не бачить очевидного мотиву для такого злочину.

Єрмолаєв також заперечує будь-який зв’язок із великою шахрайською мережею, у справі якої фігурує його старший син Артур. Той визнав у Естонії провину у створенні телефонної шахрайської схеми. Згідно з матеріалами справи, її жертвами стали мешканці кількох європейських країн, а загальний збиток склав близько 100 мільйонів євро. Єрмолаєв стверджує, що сам не має стосунку до цієї діяльності.

Єрмолаєв виключає офіційне замовлення з боку України

Бізнесмен окремо висловився щодо версії можливої причетності українських спецслужб. Серед підозрюваних у вбивстві Березовської є Владислав Реут, який на момент вибуху в Монако служив офіцером Головного управління розвідки України.

Єрмолаєв заявив, що не допускає можливості офіційного замовлення його вбивства українською державою.

"Я навіть не можу собі уявити, що таке можливо", - сказав він.

При цьому бізнесмен не виключає, що Реут міг діяти самостійно, керуючись корисливими мотивами. Єрмолаєв назвав його "гнилим яблуком".

Ще одна версія полягає в тому, що Реута та другого підозрюваного – Віталія Жиковича, який раніше працював у правоохоронних органах, – могли найняти приватні особи.

"Встановлення того, хто це замовив, – ось головне питання сьогодні", – підкреслив Єрмолаєв.

"Вона не була головною дійовою особою"

Говорячи про Березовську, яку слідство вважає безпосередньою виконавицею нападу, Єрмолаєв висловив сумнів у тому, що саме вона була організаторкою замаху.

"Вона не була головною дійовою особою в цій історії", – заявив бізнесмен.

На його думку, жінка могла виконувати доручення людей, які перебували поза межами безпосередньої операції.

"Я думаю, що вона була просто дурною, наївною оперативницею, якій якимось чином сказали, що вона робить щось важливе, щось грандіозне", – зазначив Єрмолаєв.

Бізнесмен також вважає малоймовірним, що Березовська могла самостійно протягом чотирьох місяців стежити за ним, планувати операцію та організувати напад у Монако.

Єрмолаєв припустив, що саме тому жінку могли вбити після повернення в Україну – щоб вона не змогла розкрити слідству імена можливих замовників.

"Щоб Березовська сама стежила за мною чотири місяці й сама все це організувала на місцях – це нереально", – заявив бізнесмен.

Хто такий Вадим Єрмолаєв

Вадим Єрмолаєв - бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" і один із найбільших забудовників міста. За його участі було реалізовано такі відомі проєкти, як "Мост-Сіті", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma та "Призма".

За оцінкою українського Forbes, за рік до початку повномасштабного вторгнення Росії його статки становили близько 221 млн доларів. За словами самого Єрмолаєва, як повідомляло "Громадське", у 2017 році він відмовився від українського громадянства й отримав громадянство Кіпру, пояснивши це прагненням мати міжнародний захист.

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення щодо Єрмолаєва персональних санкцій строком на 10 років.

Вибух у Монако - новини за темою

Нагадаємо, раніше слідчі в Монако встановили обставини нападу на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Вони підтвердили, що вибух біля будинку українського олігарха в центрі Монако стався внаслідок застосування саморобного вибухового пристрою з уражаючими елементами.

Слідство підозрює українку у справі про напад на бізнесмена в Монако.

Як раніше повідомляв "Главред", під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва. За даними ЗМІ, жінку застрелили й закопали.

Наступного дня підозру було висунуто колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР МОУ.

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Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також за кордоном є багато філій. Окрім США, телекомпанія транслює свої програми через кабельну мережу також і в Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення у 212 інших країнах світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться понад 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

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