'Я не відчував страху': 17-річний син захисника України врятував життя дитині

Що відомо:
- Олександр Леміш отримав відзнаку МВС України "Діти-Герої"
- Хлопець врятував дитину з води
- Батько Олександра загинув на війні під Бахмутом у 2024 році
17-річний Олександр Леміш врятував дитину під час відпочинку на Львівщині. Хлопцю вручили відзнаку Міністерства внутрішніх справ України під час щорічної церемонії "Діти-Герої". Про це повідомило МВС України.
Як зазначають у відомстві, цього року нагороди отримали 10 дітей з різних регіонів України. Їх відзначили за сміливість, рішучість та здатність діяти в екстремальних умовах, коли йшлося про людське життя. Серед них — 17-річний Олександр Леміш, який врятував дитину, що ледь не потонула у воді на Львівщині.
Як Олександр врятував дитину
Інцидент стався влітку 2025 року під час поїздки учнів Криворізького ліцею МВС. Група дітей відвідувала туристичні локації, зокрема водоспад Кам’янка у Стрийському районі поблизу Сколе.
Під час прогулянки один із дітей послизнувся на камінні та впав у воду. Олександр Леміш не розгубився та одразу кинувся на допомогу. Він витягнув хлопчика з води на берег, не дозволивши йому захлинутися.
"Всі фотографувалися, і я побачив, як маленький хлопчик послизнувся і впав на камінні та потрапив у воду. В той момент я не відчував страху. Просто спрацював інстинкт: треба його врятувати. Я його почав діставати, хлопчик сам був маленьким, тому він би дуже швидко захлиснувся водою", - розповів Олександр.
Дивіться відео, де МВС відзначило лауреатів акції:
Що відомо про Олександра Леміша
Відомо, що батько Олександра став на захист України у 2024 році та загинув під Бахмутом. Після цієї втрати хлопець вирішив пов’язати своє життя зі службою та вступив до профільного ліцею МВС.
Нині Олександр навчається у Криворізькому ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. У майбутньому він планує стати військовим психологом та отримати офіцерське звання.
Новини Львівщини
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Як повідомляв Главред, у Львові поліція розслідує інцидент, коли 22-річний блогер жбурнув запальничку у групу підлітків, внаслідок чого 13-річний хлопець отримав травму голови. За фактом відкрито кримінальне провадження.
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Про джерело: МВС України
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