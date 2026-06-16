'Я не відчував страху': 17-річний син захисника України врятував життя дитині

17-річний Олександр Леміш отримав відзнаку МВС України "Діти-Герої".

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Син полеглого захисника врятував життя дитині / Колаж: Главред, фото: МВС України

Що відомо:

Олександр Леміш отримав відзнаку МВС України "Діти-Герої"

Хлопець врятував дитину з води

Батько Олександра загинув на війні під Бахмутом у 2024 році

17-річний Олександр Леміш врятував дитину під час відпочинку на Львівщині. Хлопцю вручили відзнаку Міністерства внутрішніх справ України під час щорічної церемонії "Діти-Герої". Про це повідомило МВС України.

Як зазначають у відомстві, цього року нагороди отримали 10 дітей з різних регіонів України. Їх відзначили за сміливість, рішучість та здатність діяти в екстремальних умовах, коли йшлося про людське життя. Серед них — 17-річний Олександр Леміш, який врятував дитину, що ледь не потонула у воді на Львівщині.

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Як Олександр врятував дитину

Інцидент стався влітку 2025 року під час поїздки учнів Криворізького ліцею МВС. Група дітей відвідувала туристичні локації, зокрема водоспад Кам’янка у Стрийському районі поблизу Сколе.

Під час прогулянки один із дітей послизнувся на камінні та впав у воду. Олександр Леміш не розгубився та одразу кинувся на допомогу. Він витягнув хлопчика з води на берег, не дозволивши йому захлинутися.

"Всі фотографувалися, і я побачив, як маленький хлопчик послизнувся і впав на камінні та потрапив у воду. В той момент я не відчував страху. Просто спрацював інстинкт: треба його врятувати. Я його почав діставати, хлопчик сам був маленьким, тому він би дуже швидко захлиснувся водою", - розповів Олександр.

Дивіться відео, де МВС відзначило лауреатів акції:

Що відомо про Олександра Леміша

Відомо, що батько Олександра став на захист України у 2024 році та загинув під Бахмутом. Після цієї втрати хлопець вирішив пов’язати своє життя зі службою та вступив до профільного ліцею МВС.

Нині Олександр навчається у Криворізькому ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. У майбутньому він планує стати військовим психологом та отримати офіцерське звання.

Новини Львівщини

На Львівщині 13 червня сталася смертельна автотроща, внаслідок якої загинула водійка Peugeot, а також постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей. Детальніше про смертельну аварію з дітьми на Львівщині.

Як повідомляв Главред, у Львові поліція розслідує інцидент, коли 22-річний блогер жбурнув запальничку у групу підлітків, внаслідок чого 13-річний хлопець отримав травму голови. За фактом відкрито кримінальне провадження.

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