"Я стоятиму до останнього": навідниця "Принцеска" повинна була пекти тістечка, але вирішила воювати

Таня Чубарь / скріншот

Тетяна Чубар, або просто "Принцеска" - найвідоміша блондинка ВСУ. Конотопська навідниця і командир гармати прославилася не тільки знищення російських окупантів, а й роликами в мережі.

На полі бою вона нещадно "насипає" ворогові і при цьому встигає знімати відео, розповіли в сюжеті "ТСН".

Гроза орків і гордість 58-ї бригади

Улюблениці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського всього 23 роки. У ЗСУ з 18-ти. За 5 років була і діловодом, і в медроті служила, але вивчилася на навідницю. Рішення йти на фронт прийняло в перший же день війни. З того часу на її рахунку десятки знищених цілей.

"Її батарея, до складу якої вона входить, знищила понад 68 одиниць техніки. Підтверджених, а скільки ще не підтверджених", — говорить керівник штабного самохідного дивізіону Дмитро Яхненко.

І це тільки в перший місяць війни. Зараз кількість побитої ворожої техніки міститься в таємниці. За особливі досягнення Таню нагородили медаллю захисника Вітчизни Орденом За мужність і підвищили до командира гармати.

Вчилася на кондитера, але не склалося

Спочатку Таня повинна була пекти тістечка, але на випускному фото Тетяни немає — змінила фартух на піксель.

"Я захищаю своїх хлопчиків, у мене вдома росте два мужики, які сидять і переживають за маму", – каже навідниця.

Таня Чубар / скрнішот

Люблячу матусю синочки зараз бачать рідко, зараз вони з бабусею. В умовах війни і шаленої популярності дочки в мережі — Анна оберігає онуків від зайвих очей.

"Тату, а може, я дійсно піду служити"

Дитинство Тані, розповідає мати, було звичайним сільським містом і господарством. Тетяну зі старшою сестрою батьки виховували в суворій дисципліні.

"Вона могла і на тракторі їздити, і з землею, ну все те, що я міг, все і вона могла, буквально. У неї було бажання: "Тату, а може, я дійсно піду служити, Ось ти два роки служив і я піду. Стріляти любила і досить прицільно стріляла", - розповідає батько Тані.

читайте такожРашистов ганяє в хвіст і в гриву: навідник САУ "Принцеска" стала зіркою TikTokБатько – із Західної України, Мати - із Сімферополя. Туди щоліта возили дітей на море. Коли Тані було 14 років батько пішов з сім'ї. Але відтоді бажання пов'язати життя з військовою службою у Тетяни тільки зміцніло.

"А коли пройшов Майдан, Таня зрозуміла, що Крим не наш, що потрібно щось робити, щоб туди можна було знову їздити на відпочинок", - зізналася мама дівчини.

Рішення Тетяни піти на фронт мати сприйняла важко, а батько підтримує

"Нехай керує, нехай командує хлопцями і мною нехай би керувала, будь поруч, я б не підкачав її і разом з нею там", — каже чоловік.

У перший день війни батько теж пішов воювати добровольцем, на фронті нарешті і побачилися після довгої розлуки.

"Ми були в 10 км, де вона була біля Ніжина ми побачилися, обнялися і розбіглися, були такі емоції, я цілий місяць не міг їх передати, тому що вперше побачив дочку за два роки", - згадує чоловік.

Таня Чубарь / скріншот

Дівчина за час війни стала набагато серйознішою. Каже, звичайно, розуміє, яку небезпечну роботу робить.

"При прямому попаданні – це братська могила. Це страшно, це важко, але кожен на своєму місці", – додає Принцеска. - Ми будемо стояти до останнього. Особисто я буду".

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося нове відео з військовою ЗСУ Тетяною Чубар, яка є навідником екіпажу самохідної артустановки. Новий ролик опублікували на Facebook-сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

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