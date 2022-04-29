"Знищити трьох орків": зірка TikTok "Принцеска" показала, як палить рашистів з САУ

Тетяна Чубар служить у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського.
У Мережі з'явилося нове відео з військовослужбовцем ЗСУ Тетяною Чубар, яка є навідником екіпажу самохідної артустановки.
Новий ролик опублікували на Facebook- сторінці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
"Тетяна Чубар, яка смажила орків з САУ - дві грані однієї "Принцески", - йдеться у підписі до опублікованого відео.
Відзначимо, що в TikTok мільйонні перегляди набирають ролики блогерки з нікнеймом "princeska_13". Дівчина служить в лавах ЗСУ і є навідницею САУ.
Одне з відео, де захисниця України хвацько справляється з потужною військовою машиною, вже набрало під 2 млн переглядів.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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