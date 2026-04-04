Трамп може втратити посаду президента США - розкрито реалістичний сценарій

Акції протесту у США однак наразі не свідчать про системну політичну кризу в країні, вказав політолог.

В США можуть оголосити імпічмент Трампу - що відомо

Протести в США не можна вважати проявом системної кризи

Якщо демократи вигнають вибори, Трампу може загрожувати імпічмент

Протести No Kings, що прокотилися США, стали масовою демонстрацією незгоди з політикою Дональда Трампа, однак поки не свідчать про внутрішню кризу в країні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

За словами політолога Фесенка, хвиля протестів у США не свідчить про кризу в країні. Акції під назвою No Kings спрямовані насамперед проти Дональда Трампа, його схильності до авторитарного стилю керування, самозвеличення та прагнення до одноосібної влади. Водночас наразі ці події не можна вважати проявом системної кризи.

"Політична криза в США може виникнути, якщо демократам вдасться виграти вибори до Конгресу США в листопаді. Якщо республіканці втратять контроль над двома палатами Конгресу, почнуть розгортатися дуже цікаві події, зокрема, спроба імпічменту Трампа", - вказав він.

Він також зазначив, що кількість опонентів Трампа поступово зростає, разом із масштабами протестів. Невдоволення викликає не лише стиль управління, а й низка непопулярних рішень, які він ухвалює. Додатковим фактором загострення ситуації стала війна проти Ірану.

Чи реально оголосити імпічмент Трампу - думка експерта Як писав Главред, позиції Дональда Трампа всередині Республіканської партії починають слабшати. Частина його однопартійців намагається відмежуватися від нього через проросійські заяви, що може створити ризик втрати більшості в Конгресі та поступового перетворення його на політично ослабленого президента. Про це повідомив політолог Петро Олещук. Водночас експерт вважає, що Трамп, ймовірно, збереже свою посаду. Хоча у США існує процедура імпічменту, її практичне застосування щодо чинного президента є вкрай складним, адже потребує підтримки обох політичних сил. На його думку, малоймовірно, що навіть за суперечливих дій Трампа його партія погодиться на такий крок. "Але зараз справа в іншому. Якщо Трамп продовжуватиме гнути нинішню внутрішньополітичну лінію, на це накладуться поразки у зовнішній політиці, а він сам зі своїм ставленням до Путіна остаточно перетвориться на посміховисько, республіканці, дуже й дуже ймовірно, ці вибори програють – і Трамп втратить більшість у Конгресі. За таких умов Трамп перетвориться на два останні роки свого президентства на "кульгаву качку", тобто формально він буде при владі, а реально втрачатиме вплив і владу. Наприклад, Конгрес демократів почне блокувати будь-які рішення Трампа, і почнеться жорстка політична криза. Такий сценарій абсолютно реальний", - зазначив політолог.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Сполучених Штатах відбулися масштабні протести проти політики президента Дональда Трампа під гаслом No Kings, що охопили всі 50 штатів і тисячі міст, засвідчивши широкий рівень громадського невдоволення.

Політолог Володимир Фесенко звернув увагу, що результати виборів до Конгресу можуть спричинити серйозні політичні зміни, які безпосередньо вплинуть на Трампа та загальну ситуацію в країні.

Водночас у листопаді 2025 року в США також проходили масові акції протесту: сотні людей виходили на мітинги після того, як Вашингтон почав тиснути на Україну з вимогою погодитися на мирний план, що враховує умови Росії.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

