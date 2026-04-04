Трамп може втратити посаду президента США - розкрито реалістичний сценарій

Юрій Берендій
4 квітня 2026, 18:05
Акції протесту у США однак наразі не свідчать про системну політичну кризу в країні, вказав політолог.
В США можуть оголосити імпічмент Трампу - що відомо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Протести в США не можна вважати проявом системної кризи
  • Якщо демократи вигнають вибори, Трампу може загрожувати імпічмент

Протести No Kings, що прокотилися США, стали масовою демонстрацією незгоди з політикою Дональда Трампа, однак поки не свідчать про внутрішню кризу в країні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.

За словами політолога Фесенка, хвиля протестів у США не свідчить про кризу в країні. Акції під назвою No Kings спрямовані насамперед проти Дональда Трампа, його схильності до авторитарного стилю керування, самозвеличення та прагнення до одноосібної влади. Водночас наразі ці події не можна вважати проявом системної кризи.

"Політична криза в США може виникнути, якщо демократам вдасться виграти вибори до Конгресу США в листопаді. Якщо республіканці втратять контроль над двома палатами Конгресу, почнуть розгортатися дуже цікаві події, зокрема, спроба імпічменту Трампа", - вказав він.

Він також зазначив, що кількість опонентів Трампа поступово зростає, разом із масштабами протестів. Невдоволення викликає не лише стиль управління, а й низка непопулярних рішень, які він ухвалює. Додатковим фактором загострення ситуації стала війна проти Ірану.

Чи реально оголосити імпічмент Трампу - думка експерта

Як писав Главред, позиції Дональда Трампа всередині Республіканської партії починають слабшати. Частина його однопартійців намагається відмежуватися від нього через проросійські заяви, що може створити ризик втрати більшості в Конгресі та поступового перетворення його на політично ослабленого президента. Про це повідомив політолог Петро Олещук.

Водночас експерт вважає, що Трамп, ймовірно, збереже свою посаду. Хоча у США існує процедура імпічменту, її практичне застосування щодо чинного президента є вкрай складним, адже потребує підтримки обох політичних сил. На його думку, малоймовірно, що навіть за суперечливих дій Трампа його партія погодиться на такий крок.

"Але зараз справа в іншому. Якщо Трамп продовжуватиме гнути нинішню внутрішньополітичну лінію, на це накладуться поразки у зовнішній політиці, а він сам зі своїм ставленням до Путіна остаточно перетвориться на посміховисько, республіканці, дуже й дуже ймовірно, ці вибори програють – і Трамп втратить більшість у Конгресі. За таких умов Трамп перетвориться на два останні роки свого президентства на "кульгаву качку", тобто формально він буде при владі, а реально втрачатиме вплив і владу. Наприклад, Конгрес демократів почне блокувати будь-які рішення Трампа, і почнеться жорстка політична криза. Такий сценарій абсолютно реальний", - зазначив політолог.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Сполучених Штатах відбулися масштабні протести проти політики президента Дональда Трампа під гаслом No Kings, що охопили всі 50 штатів і тисячі міст, засвідчивши широкий рівень громадського невдоволення.

Політолог Володимир Фесенко звернув увагу, що результати виборів до Конгресу можуть спричинити серйозні політичні зміни, які безпосередньо вплинуть на Трампа та загальну ситуацію в країні.

Водночас у листопаді 2025 року в США також проходили масові акції протесту: сотні людей виходили на мітинги після того, як Вашингтон почав тиснути на Україну з вимогою погодитися на мирний план, що враховує умови Росії.

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

