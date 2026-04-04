Іран викрив брехню Трампа: над країною майже одночасно збили два літаки США - CNN

Дар'я Пшеничник
4 квітня 2026, 11:01
Ці інциденти прямо суперечать попереднім заявам американського керівництва про "повний контроль" над іранським небом.
Іран один за одним збив два літаки США / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia

Головне з новини:

  • Збиття літаків показало, що Іран має дієву оборону
  • Інциденти суперечать заявам США про контроль неба
  • У Штатах зростає невдоволення війною та її ціною

Американо-іранська війна, яка від самого початку викликала суперечки всередині США, отримала новий імпульс після інцидентів із двома збитими американськими літаками над територією Ірану. Події, що сталися майже одночасно, поставили під сумнів попередні запевнення американського керівництва щодо повного контролю над ситуацією.

За даними CNN, обидва літаки впали в іранському повітряному просторі. З першої машини вдалося врятувати одного члена екіпажу, тоді як пошуки другого тривають. Пілот другого літака встиг вийти з небезпечної зони перед катапультуванням і був оперативно евакуйований.

Попри резонанс, військові аналітики наголошують, що ці втрати не змінюють загальної картини. США й надалі мають значну перевагу в повітрі та на морі, а інциденти розглядаються як виняткові, а не системні.

Однак політичний ефект виявився значно сильнішим за військовий. Збиття літаків суперечить гучним заявам американських посадовців про абсолютний контроль над іранським небом. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет на початку березня стверджував: "Ми взяли під контроль повітряний простір та водні шляхи Ірану без жодних наземних військових".

Подібні запевнення лунали й від президента Дональда Трампа, який неодноразово заявляв, що Іран нібито позбавлений ефективної протиповітряної оборони та не здатен протидіяти американським операціям. Проте останні події демонструють, що Тегеран зберігає частину своїх оборонних можливостей, а твердження про повну беззахисність країни виглядають перебільшеними.

Це не перший випадок, коли офіційні оцінки Вашингтона викликають сумніви. Раніше адміністрація заявляла про повне знищення іранської ядерної програми, але американська розвідка не підтвердила таких висновків. Так само зберігаються відомості про боєздатність частини іранських ракетних систем.

На тлі цих суперечностей у США зростає внутрішнє невдоволення війною. Громадяни дедалі частіше ставлять під сумнів її необхідність, особливо з огляду на економічні наслідки, зокрема подорожчання пального через напруження в районі Ормузької протоки.

У підсумку навіть американські медіа почали ставити під сумнів оптимістичні заяви військового керівництва.

"Місяць потому найважливіший водний шлях залишається дуже важливим винятком. А контроль над повітряним простором Ірану та припинення його програми запуску ракет не виглядають такими повними, як рекламувалося", - зазначило одне з видань.

Інциденти зі збитими літаками стали черговим нагадуванням, що війна, яку у Вашингтоні намагалися подати як швидку та контрольовану, виявляється значно складнішою і непередбачуванішою.

Як довго триватиме війна з Іраном – думка експерта

Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів говорив, що війна в Ірані може тривати роками, навіть десятиліттями. Але ключове питання – наскільки вона буде глобальною.

На його думку, глобальна фаза може тривати не довше одного-трьох місяців.

Він також не виключив, що навіть протягом місяця вона завершиться на глобальному рівні, але локальні протистояння можуть зберігатися.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Операція США в Ірані - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними джерел, президент США Дональд Трамп допускає завершення війни з Іраном навіть без розблокування Ормузької протоки.

28 березня повідомлялося, що Іран завдав ракетного удару по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії, в результаті чого постраждали 12 американських військовослужбовців, двоє з них перебувають у важкому стані.

1 квітня Трамп заявив, що війна США проти Ірану триватиме ще два-три тижні. Сполученим Штатам уже вдалося змінити владу в країні, а також Тегеран не матиме ядерної зброї.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Іран Дональд Трамп Близький Схід



