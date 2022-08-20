Вибухи в тилу РФ і новий наступ: у розвідці Британії дали прогноз щодо ситуації на фронті

РФ готова тільки до обмежених локальних атак, кажуть у британській розвідці.
В Україні ситуація на фронті залишається практично без змін, заявили в британській розвідці.
На Донбасі після невеликих наступів з початку серпня російські війська підійшли до околиць Бахмута, але не змогли захопити місто, йдеться в повідомленні, опублікованому Міноборони Великобританії.
Уточнюється, що на південному напрямку ані українські, ані російські війська не просунулися вперед.
"Проте все частіші вибухи в тилу російських військ, ймовірно, створюють навантаження на російську логістику і авіабази на півдні", - уточнюють британські військові аналітики.
У той же час вони не вірять у здатність окупантів кардинально змінити ситуацію на полі бою і відзначають, що РФ готова тільки до обмежених локальних атак, рідко за участю більш ніж роти військ, наголошується в повідомленні.
"У найближчі місяці ініціатива перейде до тієї сторони, яка зуміє створити заслуговують довіри, віддані своїй справі сили для наступальних операцій", - додали в Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.
Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема-знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.
Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.
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