Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибухи і "прильоти" у восьми районах: РФ вдарила по Україні сотнями БпЛА і ракет

Олексій Тесля
10 липня 2025, 11:15
78
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Скріншот
Наслідки удару РФ / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода

Головне:

  • РФ атакувала Україну 415 засобами повітряного нападу
  • Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ

У ніч на 10 липня російські загарбники атакували Україну 415 засобами повітряного нападу.

Зокрема, ворог запустив 397 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово - РФ (близько 200 - "шахеди"), повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

Дивіться відео - обстріл Києва:

РФ також атакувала:

  • 8 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської області;
  • 6 крилатими ракетами Х-101 з повітряного простору Саратовської області;
  • 4 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області.
Вибухи і 'прильоти' у восьми районах: РФ вдарила по Україні сотнями БпЛА і ракет
/ Главред

Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

  • Наслідки обстрілу Києва
    Наслідки обстрілу Києва ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва
    Наслідки обстрілу Києва ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва
    Наслідки обстрілу Києва ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва
    Наслідки обстрілу Києва ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва
    Наслідки обстрілу Києва ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва
    Наслідки обстрілу Києва ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва
    Наслідки обстрілу Києва ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва
    Наслідки обстрілу Києва ДСНС

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

  • 164 ворожих БпЛА типу Shahed;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М;
  • 6 крилатих ракет Х-101;
  • 204 дрони/ракети - локально втрачені/пригнічені РЕБ.

Дивіться відео - у Києві прогриміли потужні вибухи:

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих - на 23 локаціях.

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, щокількість постраждалих продовжує збільшуватися. Відомо про людей, які отримали травми внаслідок атаки.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". Близько 01:43 у Києві прогриміла серія потужних вибухів. У Шевченківському районі сталася пожежа в житловому будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.

Більше новин:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Повітряні Сили ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

12:34Україна
Вода заливає салони авто: один з обласних центрів серйозно підтопило

Вода заливає салони авто: один з обласних центрів серйозно підтопило

12:15Синоптик
Назавжди двадцять два: жорстокий обстріл Києва забрав життя юної поліцейської

Назавжди двадцять два: жорстокий обстріл Києва забрав життя юної поліцейської

12:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

Розсекречено другу назву Миколаєва: історик розкрив, хто і коли заснував місто

Розсекречено другу назву Миколаєва: історик розкрив, хто і коли заснував місто

Українці вʼїжджатимуть в країни ЄС по-новому - деталі рішення й що зміниться

Українці вʼїжджатимуть в країни ЄС по-новому - деталі рішення й що зміниться

США відновили постачання Україні ракет і снарядів: у Reuters дізналися деталі

США відновили постачання Україні ракет і снарядів: у Reuters дізналися деталі

"Будемо трястися від холоду": синоптик попереджає про різке зниження температури

"Будемо трястися від холоду": синоптик попереджає про різке зниження температури

Останні новини

12:34

"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

12:32

Ціни впали майже на 50%: в Україні знизилась вартість ключового продукту

12:32

"Було б логічно": де Ротару може публічно з'явитися вперше за кілька років

12:28

Щоб розкрити справу, треба зазирнути в минуле: 1+1 Україна покаже новий серіал "Таємниці архівів"

12:15

Вода заливає салони авто: один з обласних центрів серйозно підтопилоВідео

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
12:14

Назавжди двадцять два: жорстокий обстріл Києва забрав життя юної поліцейськоїФото

12:14

"Київ стає небезпечним містом": Світан назвав спосіб захисту від БпЛА РФВідео

12:01

"Прокинулася вже накрита вікном": киянка поділилась, як пережила атаку РФВідео

12:00

Восени в Росії може початися дефіцит хліба - Ліпсіц

Реклама
11:34

Які прізвища носить кожен десятий українець: чому Шевченків найбільше

11:30

"Найстрашніша ніч": Ольга Сумська та інші зірки потрапили під обстріл у Києві

11:22

Копієчні 860 грн, і ті затримують: українки скаржаться на затримку виплат на дітей

11:15

Вибухи і "прильоти" у восьми районах: РФ вдарила по Україні сотнями БпЛА і ракетФотоВідео

11:11

Податкова перевіряє надходження коштів на картки українців: кого змусять відкрити ФОП

11:05

Загроза для територій Дніпропетровщини: відомо, де РФ може завдати ударуВідео

10:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 липня (оновлюється)

10:28

РФ спеціально била по мирних жителях: на Київщині зруйновано безліч будинківФотоВідео

10:26

Китайський гороскоп на завтра 11 липня: Коням - витрати, Свиням - жертви

10:20

В Україні зміняться умови працевлаштування робітників: що варто знати

10:18

Трамп готовий вдарити санкціями по РФ: у Politico дізналися головну умову

Реклама
10:05

Переживають через кожну дрібницю: астрологи назвали 5 найбільш стресових знаків зодіаку

09:39

"Будемо відповідати жорстко": Зеленський не стримав емоцій після атаки РФФотоВідео

09:30

Незвичайна зачіска і стильний образ: Олена Зеленська підкорила своїм виглядом

09:03

"Кількість жертв зростатиме": унаслідок удару РФ по Києву загинула капрал поліціїФотоВідео

08:51

Машини просто плавають вулицями: одна область України під ударом сильної негодиФотоВідео

08:37

Бред Пітт хоче роздобути особисті повідомлення Анджеліни Джолі: навіщо йому це треба

08:35

Карта Deep State онлайн за 10 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

США відновили постачання Україні ракет і снарядів: у Reuters дізналися деталі

08:10

Президента Трампа підмінили: хто керує СШАПогляд

07:42

Гучна диверсія в Криму: партизани знищили стратегічну ділянку окупантів

07:10

Де три відмінності між котиками, які дивляться на рибку: загадка на 31 секунду

06:25

Кількість постраждалих у Києві невпинно росте: людям радять зачинити вікнаВідео

06:10

США і ЄС міняють стратегію щодо нашої війни: що це означає?Погляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком на заправці за 33 с

05:10

Росіян чекає серйозний удар, постраждають мільйони - економіст розкрив план КремляВідео

04:47

На чому правильно смажити яйця: вершковому маслі чи олії

04:00

Водіям потрібно перевірити одну деталь в авто, яке старше 3-4 років - причина

03:44

Гороскоп на завтра 11 липня: Овнам - далека подорож, Левам - захоплива ситуація

03:25

Мрії стануть реальністю: 5 знакам зодіаку неабияк пощастить в липні

02:02

Захід здивований: як Україна ламає стереотипи про війну майбутнього

Реклама
02:01

Балістика та табун шахедів атакував Київ: в столиці лунають вибухи, працює ППО

01:30

Синонім брутальності на прогулянці: який зараз вигляд має "Техаський рейнджер" Чак Норріс

00:22

Де Україна може отримати нові танки: аналітики озвучили несподівані варіанти

09 липня, середа
23:38

Розтину не буде: від чого насправді помер зірка "Убити Білла" Майкл Медсен

23:38

Копія тата: Галкін показав сина Гаррі, який підріс

23:19

Путін не боїться Трампа й вірить у прорив на фронті найближчим часом - NYT

22:54

Росія запустила "шахеди", тривога шириться Україною: що відомо

22:19

Як допомогти томатам дозріти без хімії: простий, але ефективний метод

22:16

Українці вʼїжджатимуть в країни ЄС по-новому - деталі рішення й що зміниться

21:41

Зеленський провів нові переговори з Келлогом - про що домовилисьВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти