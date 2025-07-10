Вибухи і 'прильоти' у восьми районах: РФ вдарила по Україні сотнями БпЛА і ракет

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- РФ атакувала Україну 415 засобами повітряного нападу
- Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ
У ніч на 10 липня російські загарбники атакували Україну 415 засобами повітряного нападу.
Зокрема, ворог запустив 397 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово - РФ (близько 200 - "шахеди"), повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Дивіться відео - обстріл Києва:
РФ також атакувала:
- 8 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської області;
- 6 крилатими ракетами Х-101 з повітряного простору Саратовської області;
- 4 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області.
Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:
- 164 ворожих БпЛА типу Shahed;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М;
- 6 крилатих ракет Х-101;
- 204 дрони/ракети - локально втрачені/пригнічені РЕБ.
Дивіться відео - у Києві прогриміли потужні вибухи:
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих - на 23 локаціях.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, щокількість постраждалих продовжує збільшуватися. Відомо про людей, які отримали травми внаслідок атаки.
Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". Близько 01:43 у Києві прогриміла серія потужних вибухів. У Шевченківському районі сталася пожежа в житловому будинку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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