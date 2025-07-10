Вибухи і 'прильоти' у восьми районах: РФ вдарила по Україні сотнями БпЛА і ракет

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-i-prilety-v-vosmi-rayonah-rf-udarila-po-ukraine-sotnyami-bpla-i-raket-10680155.html Посилання скопійоване

Наслідки удару РФ / Колаж: Главред, фото: Радіо Свобода

Головне:

РФ атакувала Україну 415 засобами повітряного нападу

Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ

У ніч на 10 липня російські загарбники атакували Україну 415 засобами повітряного нападу.

Зокрема, ворог запустив 397 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово - РФ (близько 200 - "шахеди"), повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

Дивіться відео - обстріл Києва:

РФ також атакувала:

8 балістичними ракетами Іскандер-М із Брянської області;

6 крилатими ракетами Х-101 з повітряного простору Саратовської області;

4 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області.

/ Главред

Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника:

164 ворожих БпЛА типу Shahed;

8 балістичних ракет Іскандер-М;

6 крилатих ракет Х-101;

204 дрони/ракети - локально втрачені/пригнічені РЕБ.

Дивіться відео - у Києві прогриміли потужні вибухи:

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (33 ударних БпЛА), а також падіння збитих - на 23 локаціях.

/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, щокількість постраждалих продовжує збільшуватися. Відомо про людей, які отримали травми внаслідок атаки.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". Близько 01:43 у Києві прогриміла серія потужних вибухів. У Шевченківському районі сталася пожежа в житловому будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.

Більше новин:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред