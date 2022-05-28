Потужні вибухи та пожежа в Миколаєві, небо затягнуло чорним димом - перші подробиці

У Миколаєві сьогодні пролунали вибухи / Фото t.me/nikvesti

Вранці в суботу, 28 травня, в Миколаєві прогриміли вибухи. Як повідомляють місцеві жителі, небо над містом затягнуто чорним димом. Імовірно, виникла пожежа.

Як пишуть Новини Миколаєва, сильні вибухи пролунали в кількох районах міста. Після вибухів в одному з районів спалахнула потужна пожежа.

Стовп диму в Миколаєві видно практично з усіх районів міста.

Офіційно інформація поки що не підтверджена.

Стовп диму в Миколаєві видно практично з усіх районів міста / Фото t.me/novosti_nikolaeva

Фото t.me/novosti_nikolaeva

Фото t.me/novosti_nikolaeva

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Як повідомляв Главред, рано вранці 27 травня в Дніпрі прозвучали потужні вибухи. За попередніми даними загинули 10 осіб. Ще близько 35 осіб отримали поранення.

Як розповів глава тероборони Дніпра Геннадій Корбан, ворожа ракета вдарила по полігону Національної гвардії під Дніпром.

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