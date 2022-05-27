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Загинули 10 людей, 35 поранених: наслідки ракетного обстрілу Дніпропетровщини

27 травня 2022, 13:00

Ракети типу "Іскандер" російські окупанти запустили з Ростовської області.

На Дніпропетровщині внаслідк ракетного обстрілу загинули 10 людей/ Фото ілюстративне: ДСНС України, УНІАН

Внаслідок ракетного обстрілу Дніпропетровської області, який стався вранці у п’ятницю, 27 травня, за попередніми даними загинули 10 осіб.

Ще близько 35 людей отримали поранення. Про це розповів голова тероборони Дніпра Геннадій Корбан в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив, що ворожа ракета вдарила по полігону Національної гвардії під Дніпром.

Загалом російські загарбники запустили з Ростовської області три ракети, одна з них влучила у ціль.

Також Корбан зазначив, що загиблих могло бути більше, але за наказом Міноборони України армія не концентрує більше 20 людей в одному місці.

"Військові намагалися дотримуватися заходів безпеки. І більшість особового складу було розподілено по території. Є наказ міністра оборони, згідно якого концентрація людей в одному місці не має перевищувати 20 осіб", – сказав Корбан.

Він наголосив, що військові орієнтуються на такі накази, і додав, що розосередити людей по одному-два дуже складно.

Корбан зазначив, що на місці події зараз працюють рятувальники, поліцейські та співробітники військової комендатури. Крім цього, туди виїхав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ракетний удар по Дніпропетровської області

Нагадаємо, близько третьої години ночі на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Рано вранці 27 травня в Дніпрі прозвучали потужні вибухи. Жителі міста чули звуки, схожі на звуки пролітаючої ракети, і кажуть, що вибухів було щонайменше три.

Пізніше у Telegram керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в області було кілька "прильотів", є серйозні руйнування, і рятувальники розбирають завали й шукають людей.

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