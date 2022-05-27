Данілов пояснив, чому влада перед війною не попередила і не евакуювала українців/ УНІАН, Facebook ООС

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов пояснив, чому українська влада не попередила населення заздалегідь, що війна точно буде, і не евакуювала мирних мешканців.

За словами Данілова, у такому разі у державі просто почався б хаос. Про це він сказав інтерв’ю 24 каналу.

"Коли кажуть, що влада мала вийти та сказати, що завтра в нас буде війна, уявляєте, що було б з економікою, що було б на кордонах?", – зазначив Данілов.

За його словами такої великої війни не було з часів Другої світової. Тому евакуювати таку велику кількість людей просто було нікуди.

"Коли кажуть, що треба було заздалегідь зробити евакуацію, то нагадаю, що крайній раз така ситуація була в 1939 – 1941 році. Ніколи не було такої великої війни. Пересувати таку кількість населення – це складна річ. І куди переміщувати цивільне населення, щоби вони були в безпеці? До міста Лева летять ракети, до інших міст теж", – сказав Данілов.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що війна може завершитися за тижні за однієї умови – якщо світ об’єднається проти російської агресії проти України.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Дніпропетровської області, який стався вранці у п’ятницю, 27 травня, за попередніми даними загинули 10 осіб. Ще близько 35 людей отримали поранення. Ворожа ракета вдарила по полігону Національної гвардії під Дніпром.

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