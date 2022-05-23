"Чотири прильоти": окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині / ua.depositphotos.com/

Російські окупанти пізно ввечері понеділка, 23 травня, завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас відразу чотири вечірні "Прильоти", - повідомив він.

Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі в Павлоградському та Синельниківському районах. Відомо про серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі, пише Резніченко.

В результаті удару в дюжині будинків пошкодило дахи і вибило вікна. Інформації про постраждалих поки немає.

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Нагадаємо, раніше керівник української держави Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар рашистів по місту Лозова Харківської області. Президент задається питанням, що в голові у росіян, коли вони запускають ракети по об'єктах культури.

"Харківська область. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту і людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові у людей, які вибирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - йдеться в заяві президента в п'ятницю, 20 травня.

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