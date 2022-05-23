"Чотири прильоти": окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині

В результаті удару в дюжині будинків пошкодило дахи і вибило вікна, каже губернатор області Валентин Резніченко. Інформації про постраждалих поки немає.
Російські окупанти пізно ввечері понеділка, 23 травня, завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.
"Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас відразу чотири вечірні "Прильоти", - повідомив він.
Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі в Павлоградському та Синельниківському районах. Відомо про серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі, пише Резніченко.
В результаті удару в дюжині будинків пошкодило дахи і вибило вікна. Інформації про постраждалих поки немає.
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Нагадаємо, раніше керівник української держави Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар рашистів по місту Лозова Харківської області. Президент задається питанням, що в голові у росіян, коли вони запускають ракети по об'єктах культури.
"Харківська область. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту і людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові у людей, які вибирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість", - йдеться в заяві президента в п'ятницю, 20 травня.
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