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Вибухи гриміли у восьми областях: РФ била по Україні ракетами й десятками БПЛА

Олексій Тесля
5 листопада 2024, 11:15
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Ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, розповіли в ЗСУ.
Атака дронів
ЗСУ відбили атаку дронів РФ / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

Ключове:

  • ЗСУ збили 48 із 79 дронів РФ
  • Атака на Київщині тривала 10 годин

За минулу ніч підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 48 із 79 безпілотників країни-агресора РФ, які атакували територію України.

При цьому 30 ворожих БПЛА було локально втрачено в різних регіонах країни, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

відео дня

"У ніч на 5 листопада 2024 року (з 20.00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одеській області, атакував керованими авіабомбами Харківську область, випустив 79 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу з напрямків Брянськ, Курськ, Орел - РФ", - ідеться в повідомленні.

Вибухи гриміли у восьми областях: РФ била по Україні ракетами й десятками БПЛА
/ Инфографика: Главред

За даними ЗС ЗСУ, станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 48-ми ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Зазначено також, що 30 ворожих безпілотників локально втрачено в різних регіонах України, ще один - повернувся в Росію.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Скріншот
/ t.me/kpszsu

Що відомо про атаку дронів на Київщині

На Київщині через атаку дронів минулої ночі тривога тривала майже 10 годин, усі цілі знищено, без постраждалих і руйнувань, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє нічні масовані атаки Київщини дронами. Тривога тривала майже 10 годин. У регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає", - написав він.

Влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури також не допущено. За даними ОВА, тільки в одному з районів унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено вікна приватного будинку.

Хто такий Руслан Кравченко?

Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Київ дронами: на Оболоні працювали сили ППО. Увечері 4 листопада армія РФ запустила в бік України кілька груп ударних безпілотників. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 4 листопада Київ опинився під атакою російських дронів. Сили ППО знешкодили всі БПЛА ворога. Уламки збитих "шахедів" впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

Як раніше повідомляв Главред, у Києві та області прогриміла серія вибухів. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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війна в Україні ЗСУ Київська область атака дронів
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