Вибухи гриміли у восьми областях: РФ била по Україні ракетами й десятками БПЛА

Ключове:
- ЗСУ збили 48 із 79 дронів РФ
- Атака на Київщині тривала 10 годин
За минулу ніч підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 48 із 79 безпілотників країни-агресора РФ, які атакували територію України.
При цьому 30 ворожих БПЛА було локально втрачено в різних регіонах країни, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 5 листопада 2024 року (з 20.00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одеській області, атакував керованими авіабомбами Харківську область, випустив 79 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу з напрямків Брянськ, Курськ, Орел - РФ", - ідеться в повідомленні.
За даними ЗС ЗСУ, станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 48-ми ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.
Зазначено також, що 30 ворожих безпілотників локально втрачено в різних регіонах України, ще один - повернувся в Росію.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.
Що відомо про атаку дронів на Київщині
На Київщині через атаку дронів минулої ночі тривога тривала майже 10 годин, усі цілі знищено, без постраждалих і руйнувань, повідомив начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Ворог не припиняє нічні масовані атаки Київщини дронами. Тривога тривала майже 10 годин. У регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає", - написав він.
Влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури також не допущено. За даними ОВА, тільки в одному з районів унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено вікна приватного будинку.
Хто такий Руслан Кравченко?
Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Росія атакувала Київ дронами: на Оболоні працювали сили ППО. Увечері 4 листопада армія РФ запустила в бік України кілька груп ударних безпілотників. У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 4 листопада Київ опинився під атакою російських дронів. Сили ППО знешкодили всі БПЛА ворога. Уламки збитих "шахедів" впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.
Як раніше повідомляв Главред, у Києві та області прогриміла серія вибухів. Перед цим у місті було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників. У столиці внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників зафіксовано падіння уламків у кількох районах.
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