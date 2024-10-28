Дрон влучив у квартиру: сусіди розповіли деталі загибелі 14-річної Марійки з Києва

Дівчинка в момент удару сиділа за комп’ютером перед вікном. Батькам, які були трохи далі в квартирі, вдалося вижити.

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Сусіди розповіли деталі загибелі 14-річної Марійки з Києва/ колаж: Главред, фото: Facebook ліцею "Престиж", ДСНС України

Коротко:

Через удар ворожого дрона в Києві загинула 14-річна дівчинка Марія Троянівська

"Шахед" залетів просто у кімнату, де була дитина

Батькам, які теж перебували у квартирі, вдалося вижити

Сусіди розповіли деталі загибелі 14-річної Марійки Троянівської, у квартиру якої під час атаки ввечері 25 жовтня влучив ворожий дрон-камікадзе "Шахед". Ворожий дрон атакував 25-поверховий житловий будинок у Києві. На кількох поверхах були пошкоджені квартири, в одній із них загинула дитина. Постраждали шестеро осіб, одну людину госпіталізували.

Сусід загиблої дівчинки розповів у коментарі в матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук, як сталася трагедія.

Він зазначив, що дівчинка була вдома разом із батьками. Батькам вдалося вижити, тому що вони в момент влучання перебували в іншому місці квартири.

"Чую, гуде. Я отак от сюди виходжу і він над вікном пролітає. І от в оцей сусідній балкон. Оце ж у нас у сусідів загинула дівчинка. Вона була з батьками вдома. Батьки були десь в стороні. А дівчинка сиділа перед вікном за комп’ютером і якраз в те вікно напряму залетів. Марія дівчинку звали. Така розумна дівчинка. Ну, бачте, завжди якось кращих не стає", – зазначив мешканець пошкодженої квартири Сергій Журавель.

Також місцеві жителі розповіли, що рятувальники оперативно прибули на місце події та надавали потерпілим допомогу.

Дивіться відео про наслідки удару РФ по Києву ввечері 25 жовтня:

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, ввечері 25 жовтня РФ вдарила балістикою по житлових будинках у Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки по житловій забудові на місці удару спалахнула пожежа. Загинули четверо людей, постраждало щонайменше 13 людей, серед них троє дітей. Крім цього, у Дніпрі була пошкоджена одна з найважливіших лікарень України – лікарня ім. Мечникова.

Також російські окупанти у ніч на суботу, 26 жовтня, здійснили атаку на Україну, запустивши велику кількість дронів. У Києві загинула 14-річна дівчинка і були постраждалі. Тіло загиблої дівчинки знайшли у квартирі на 20-му поверсі житлової багатоповерхівки після того, як туди влучив ворожий дрон.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву після нічної атаки РФ по кількох областях. Він зазначив, що загарбники завдавали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших областях. Президент наголосив, що російську агресію можна зупинити не розмовами, а лише рішучими діями.

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