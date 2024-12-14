Вибухи гриміли в 11 областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

Через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей.

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Ворог атакував Україну ударними дронами / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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РФ атакувала Україну 132 ударними БпЛА

Підтверджено збиття 58 ударних БпЛА

У ніч на суботу, 14 грудня, противник атакував Україну 132 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Вони були запущені з районів російських міст Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ і Міллерово, повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

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"Станом на 09:00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.

/ Инфографика: Главред

Через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локально втрачені), два - повернулися в Росію, уточнюється в повідомленні.

/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в ніч на суботу, 14 грудня, атакували Київ дронами. Загарбники запускали безпілотники хвилями. Сили оборони України знищили близько десятка ворожих дронів.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у п'ятницю, 13 грудня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні працювали сили ППО.

Під масованим ударом країни-агресора РФ перебувала енергетика всієї України. Через атаку на енергооб'єкти обсяг відключень світла сьогодні буде збільшено.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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