Вибухом рознесло командний пункт ЧФ: подробиці удару по окупантах у Криму

З'явилися нові подробиці ударів по військових об'єктах російських окупантів у захопленому РФ Криму.
У Мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по командному пункту російського Чорноморського флоту біля селища Верхньосадове 20 вересня. Фото публікує проект "Схеми".
Звернемо увагу, що на свіжих супутникових знімках Planet Labs за 21 вересня видно, що в результаті вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.
Додамо, що згідно з картою військових об'єктів там розміщено 744-й Центр зв'язку командування Чорноморського флоту окупантів.
Дивіться відео - удар по окупантам РФ у Криму:
Раніше повідомлялося про те, що у Криму гримлять потужні вибухи біля військового аеродрому Бельбек. Потужні вибухи чули в районі Бельбека, де знаходиться Військовий аеродром і в Сімферополі.
Нагадаємо, в ніч на 21 вересня у Криму лунали вибухи в районі аеродрому окупантів. Вибухи стали звучати біля Новофедорівки близько опівночі. Їх також чули в інших населених пунктах: Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.
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