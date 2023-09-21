РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову: є постраждалі та руйнування

Отримали поранення троє цивільних чоловіків у віці 24, 58 і 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель і житлових будинків.

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Вранці 21 вересня російські військові атакували Харків ракетами / Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У четвер, 21 вересня, в Харкові прозвучала серія вибухів під час масованої ракетної атаки країни-агресорки РФ по Україні. Троє мирних жителів травмовані.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що було щонайменше шість "прильотів" по Харкову. Всі вони відбулися в Слобідському районі міста.

"Щодо можливих постраждалих і руйнувань йде збір інформації", - написав він вранці в Telegram.

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Пізніше в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами.

Зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста.

Отримали поранення троє цивільних чоловіків у віці 24, 58 і 66 років. Пошкоджено низку складських приміщень, промислових будівель і житлових будинків.

Інформація уточнюється. Прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Масований ракетний удар по Україні 21 вересня

Рано вранці 21 вересня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атакували зокрема і столицю - у Києві сили ППО збили близько 20 ворожих цілей.

Постраждали 7 осіб у Дарницькому районі столиці. Троє з них (серед них 9-річна дівчинка) опинилися в лікарнях міста. Чотири людини отримали допомогу на місці.

У Київській області в результаті чергового ракетного удару російських окупантів постраждали дві людини. Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки.

У Черкасах внаслідок падіння уламків ракет під час атаки Росії є влучання в об'єкт соціальної інфраструктури. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що влучання було в готель. Почалася пожежа, також загорілися торгові павільйони на ринку. Є постраждалі.

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