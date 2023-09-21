Росія випустила по Україні 43 ракети з десяти літаків: скільки вдалося збити

Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101 / Х-555 / Х-55. Вони летіли за різними напрямками, постійно змінюючи курс по маршруту.

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РФ завдала ракетного удару по Україні - є руйнування та постраждалі / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ на Україну рано вранці 21 вересня було знищено 36 крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Загалом, були зафіксовані пуски 43 крилатих ракет з 10 літаків стратегічної авіації Т-95МС з району на захід від Енгельса.

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"Ракети запускали в кілька хвиль. У повітряний простір України вони входили за різними напрямками, постійно змінюючи курс за маршрутом. В результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар відбивали зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, повітряні сили, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

Знищено 36 крилатих ракет повітряного базування / Фото: t.me/kpszsu

"Крім того, близько 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби", - додали у Повітряних силах.

Масований ракетний удар по Україні 21 вересня

Рано вранці 21 вересня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атакували зокрема і столицю - у Києві сили ППО збили близько 20 ворожих цілей.

Постраждали 7 осіб у Дарницькому районі столиці. Троє з них (серед них 9-річна дівчинка) опинилися в лікарнях міста. Чотири людини отримали допомогу на місці.

У Київській області в результаті чергового ракетного удару російських окупантів постраждали дві людини. Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки.

У Черкасах внаслідок падіння уламків ракет під час атаки Росії є влучадання в об'єкт соціальної інфраструктури. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що влучання було в готель. Почалася пожежа, також загорілися торгові павільйони на ринку. Є постраждалі.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети влучили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

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