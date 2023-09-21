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Росія випустила по Україні 43 ракети з десяти літаків: скільки вдалося збити

Анна Ярославська
21 вересня 2023, 10:17 оновлено 21 вересня, 10:24
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Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101 / Х-555 / Х-55. Вони летіли за різними напрямками, постійно змінюючи курс по маршруту.
Ракета Х-101, последвия ракетного удару
РФ завдала ракетного удару по Україні - є руйнування та постраждалі / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Під час масованої ракетної атаки країни-агресора РФ на Україну рано вранці 21 вересня було знищено 36 крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Загалом, були зафіксовані пуски 43 крилатих ракет з 10 літаків стратегічної авіації Т-95МС з району на захід від Енгельса.

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"Ракети запускали в кілька хвиль. У повітряний простір України вони входили за різними напрямками, постійно змінюючи курс за маршрутом. В результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар відбивали зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, повітряні сили, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

Знищено 36 крилатих ракет повітряного базування
Знищено 36 крилатих ракет повітряного базування / Фото: t.me/kpszsu

"Крім того, близько 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби", - додали у Повітряних силах.

Масований ракетний удар по Україні 21 вересня

Рано вранці 21 вересня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Атакували зокрема і столицю - у Києві сили ППО збили близько 20 ворожих цілей.

Постраждали 7 осіб у Дарницькому районі столиці. Троє з них (серед них 9-річна дівчинка) опинилися в лікарнях міста. Чотири людини отримали допомогу на місці.

У Київській області в результаті чергового ракетного удару російських окупантів постраждали дві людини. Правоохоронці оглядають місце події та допомагають громадянам долати наслідки атаки.

У Черкасах внаслідок падіння уламків ракет під час атаки Росії є влучадання в об'єкт соціальної інфраструктури. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що влучання було в готель. Почалася пожежа, також загорілися торгові павільйони на ринку. Є постраждалі.

Під час масованої ракетної атаки була атакована також Рівненська область. Ракети влучили в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Була частково зруйнована СТО і пошкоджені автомобілі, які були там.

Приблизно о 5:50 російські військові атакували Харків ракетами. Зафіксовано влучання шести ворожих ракет типу С-300 у Слобідському районі міста. Травми отримали три людини.

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